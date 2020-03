Diretta Virtus Francavilla Picerno/ Streaming video tv: sfida facile per Trocini?

Virtus Francavilla Picerno, diretta dall’arbitro Mario Cascone, domenica 1 marzo 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Le due vittorie contro Ternana e Catanzaro avevano lanciato in orbita la formazione pugliese che è stata però costretta a fermarsi nel turno infrasettimanale, battuta dalla Vibonese in trasferta. Era comunque uno scontro tra due formazioni entrambe reduci da 2 vittorie consecutive e ora la Virtus resta comunque a una lunghezza di distanza dalla zona play off, con 8 punti di vantaggio sul quintultimo posto in zona play out occupato proprio dal Picerno. I lucani dopo la vittoria col Bisceglie sono stati sconfitti dal Catania ma restano a +12 dal penultimo posto, potendo dunque coltivare la possibilità di superare la distanza massima in termini di punti ed evitare i play out a fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Picerno non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Virtus Francavilla Picerno, domenica 1 marzo 2020 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla allenata da Trocini dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Poluzzi; Tiritiello, Marino, Caporale; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Castorani, Gallo; Vazquez, Perez. Il Picerno guidato in panchina da Giacomarro sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Pane; Ferrani, Lorenzini, Priola; Melli, Pitarresi, Vrdoljak, Kosovan, Squillace, Santaniello, Cecconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Virtus Francavilla e Picerno. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.90, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.20, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



