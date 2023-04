DIRETTA/ Virtus Francavilla Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: che occasioni

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO (RISULTATO 0-0): NON SI BLOCCA

Nei primi minuti del match tra Virtus Francavilla e Picerno, si fanno vedere subito avanti i padroni di casa con un tiro cross di Maiorino che viene però allontanato con i pugni. Gli ospiti non si fanno però schiacciare e reagiscono con alcuni spunti offensivi. Al 13′ grande azione per la squadra pugliese, con Patierno che serve Cisco, che con un rasoterra va vicino alla rete. Un minuto dopo, però, sugli sviluppi di un contropiede D’Angelo tira con Caporale a salvare sulla linea di porta. Al 24′ ancora Picerno, con Santarcangelo che tira verso la porta e Pierno che respinge bene. Nei minuti seguenti è un continuo botta e risposta tra le due formazioni, alla ricerca della rete. (agg. JC)

Comincia la gara della 37esima giornata di campionato tra Virtus Francavilla e Picerno. Il match, allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, vede contrapposta la squadra di Calabro a quella di Longo. In attesa di capire chi porterà a casa i tre punti, vediamo le formazioni ufficiali della gara. VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Caporale, Idda, Solcia; Pierno, Cisco, Di Marco, Carella; Macca; Maiorino, Patierno. A disposizione: Milli, Negro, De Marino, Karlsson, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Tchetchoua, Yakubiv All. Antonio Calabro. PICERNO (4-3-1-2): Albertazzi; Guerra, Garcia, Ferrani, Pagliai; Gallo; De Cristofaro, Ceccarelli; Golfo; Santarcangelo, Albadoro. A disposizione: Rossi, Allegretto, Ceccarelli, Ferreira, Gonnelli, Monti, Diop, Gammone, Emmausso All. Emilio Longo. (agg. JC)

Ormai solo pochissimi minuti ci separano dal fischio d’inizio per la diretta di Virtus Francavilla Picerno, presentiamo allora la partita valida per il girone C di Serie C analizzando le statistiche stagionali della squadra pugliese e di quella lucana. Per i padroni di casa della Virtus Francavilla ci sono 45 punti in classifica, raccolti mediante tredici vittorie, sei pareggi e ben diciassette sconfitte finora, con 46 gol all’attivo e invece 51 sul groppone, che portano a -5 il valore della differenza reti stagionale per la Virtus Francavilla.

Per gli ospiti lucani del Picerno invece ci sono ben 56 punti in classifica, raccolti mediante quattordici vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte, con 39 gol all’attivo e invece 31 sul groppone, che portano a un bel +8 il valore della differenza reti stagionale per il Picerno. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Virtus Francavilla Picerno infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO, TUTTI I PRECEDENTI

Negli ultimi anni la diretta di Virtus Francavilla Picerno ha avuto una discreta continuità e allora possiamo curiosare nella storia di questa partita che vanta complessivamente sette precedenti, anche se in verità i primi due furono disputati in Serie D nella stagione 2015-2016, prima delle successive partite in Serie C dall’ottobre 2019 in poi.

I numeri complessivi sono in perfetto equilibrio, grazie a tre vittorie per parte più un pareggio, però il trend adesso è favorevole al Picerno, che aveva perso le prime due partite contro la Virtus Francavilla (quelle in Serie D) ma ha vinto tre delle ultime quattro. Fra questi successi dei lucani c’è anche la partita d’andata del campionato in corso, giocata domenica 11 dicembre scorso in casa del Picerno e terminata con la vittoria casalinga per 2-1, firmata dai gol di Abou Diop ed Emmanuele Esposito, mentre per la Virtus Francavilla aveva inutilmente accorciato le distanze Federico Macca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO: IN EQUILIBRIO!

Virtus Francavilla Picerno, in diretta alle ore 17.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, è una gara valida per la 37° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre in zona playoff, anche se con notevoli differenze: i padroni di casa devono macinare punti per avere la certezza di entrare a fare parte della corsa alla promozione in B, mentre gli ospiti hanno già la matematica sicurezza.

La Virtus Francavilla condivide il nono posto con Potenza e Juve Stabia a quota 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e diciassette sconfitte. Due ko di fila per i biancazzurri: 4-1 contro il Pescara e 2-4 contro il Catanzaro. Il Picerno, invece, è quinto a quota 56 punti, raccolti grazie a quattordici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte. Tre pareggi consecutivi per i rossoblu, l’ultimo per 0-0 contro il Messina.

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Francavilla Picerno sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Virtus Francavilla e Picerno, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancazzurri, in campo con il 3-4-2-1: Romagnoli, Caporale, Idda, Minelli, Pierno, Risolo, Di Marco, Cisco, Murilo, Maiorino, Patierno. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il 4-3-1-2: Albertazzi, Guerra, Gonelli, Ferrani, Novella, Gallo, De Cristofaro, Ceccarelli, Golfo, Albadoro, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Picerno. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria della Virtus Francavilla è a 2,40, il pareggio è dato a 3,15, mentre il successo del Picerno è a 2,80. L’Under 2,5 è a 1,57, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Meno squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,79.











