Diretta/ Virtus Francavilla Potenza (Serie C) streaming video e tv. Pugliesi super

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: BIANCAZZURRI LANCIATI!

Virtus Francavilla Potenza, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Pugliesi super alle prese probabilmente con la migliore stagione della loro storia, l’ultimo successo in casa della Vibonese è stato il quarto nelle ultime cinque partite disputate e la Virtus Francavilla è ora quarta, a -2 dalla coppia delle seconde composta da Avellino e Monopoli.

Il Potenza è ben consapevole della difficoltà di questo impegno esterno e delle sue problematiche, ma i lucani hanno interrotto nel turno infrasettimanale la loro serie no rifilando un rotondo 3-1 al Foggia: una vera boccata d’ossigeno per i rossoblu ora terzultimi e tornati al successo dopo 5 sconfitte consecutive. Nel match d’andata a Potenza la Virtus Francavilla ha centrato il blitz vincendo 0-1 con un gol di Ventola, pugliesi vincenti 2-1 sui lucani anche nell’ultimo match casalingo disputato il 24 ottobre 2020.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Potenza, match che andrà in scena al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Tchetchua, Ingrosso; Maiorino; Patierno, Perez. Risponderà il Potenza allenato da Pasquale Arleto con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Matino, Gigli, Cargnelutti; Coccia, Sandri, Ricci, Dkidak; Guaita; Romero, Burzio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



