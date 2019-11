Diretta Virtus Francavilla Potenza/ Streaming video tv: lucani per la vetta (Serie C)

Virtus Francavilla Potenza, che sarà diretta dal signor Daniele Rutella e va in scena domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Pugliesi reduci da 4 risultati utili consecutivi, dei quali però gli ultimi 3 sono stati pareggi ottenuti in fila contro Rieti, Rende e Sicula Leonzio. In classifica nel girone C la Virtus Francavilla resta comunque a +5 dalla zona play out, mentre il Potenza resta al terzo posto a braccetto con la Ternana dopo le ultime 2 vittorie consecutive. Contro Avellino e Vibonese i lucani hanno vinto senza aver subito gol e sembrano aver ritrovato la solidità dopo le due pesanti sconfitte, entrambe per 0-3, contro Reggina e Monopoli che avevano messo in crisi le certezze della squadra allenata da Raffaele.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Virtus Francavilla Potenza, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Virtus Francavilla Potenza, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla allenato da Bruno Trocini sarà schierata con un 3-5-2: Costa; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Bovo, Nunzella; Perez, Vazquez. Risponderà il Potenza guidata in panchina da Raffaele con un 3-5-2: Breza; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti, Coppola, Dettori, Iuliano, Sepe; Murano, Ferri Marini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.60. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



