Diretta/ Virtus Francavilla Taranto streaming tv: gran ritorno (Coppa Italia Serie C)

Virtus Francavilla Taranto, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Gran ritorno quello del Taranto tra i professionisti: estremamente travagliato il passato recente del club che pur rappresentando una città importante non gioca in Serie B dal 1993, con le finali play off perse nel 2002 e nel 2008 come massimo punto di avvicinamento dalla cadetteria. La vittoria della Serie D nella scorsa stagione ha riportato entusiasmo e per i rossoblu si profila subito all’orizzonte un derby pugliese.

La Virtus Francavilla infatti è ormai una solida realtà del campionato di Serie C, capace anche negli ultimi anni di partecipare in diverse occasioni ai play off. In panchina siede Roberto Taurino per la nuova stagione, l’obiettivo per entrambe le squadre sarà prendere le misure in questo primo confronto in Coppa Italia per poi provare a crescere e a vivere un campionato che dovrà innanzitutto puntellare l’obiettivo della salvezza, prima di aprire eventuali ulteriori orizzonti.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Taranto non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Taranto, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milli; Delvino, Idda, Caporale; Pierno, Carella, Franco, Prezioso, Ingrosso; Perez, Maiorino. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chioppa, Mastromonaco, Zullo, Benassai, Ferrara, Ghisleni, Marsili, Diaby, Labriola, Saraniti, Italeng.

