Diretta Virtus Francavilla Teramo/ Streaming video tv: alzare l’asticella (Serie C)

La partita Virtus Francavilla Teramo, diretta dall’arbitro Cosso, ci parla di una partita molto bella che si giocherà in terra pugliese. Entrambe le squadre vogliono alzare l’asticella cercando di guardare alla zona playoff visti i due organici di tutto rispetto. Bisogna comunque ricordare che il girone non è dei più semplici per cui occorrerà tanto impegno da abbinare agli investimenti della scorsa estate. La Virtus Francavilla sta avendo un rendimento che è a dir poco discontinuo e che non va bene per raggiungere buoni risultati. Stesso dicasi per il Teramo che a inizio stagione poteva essere l’anti-Bari e che invece adesso si ritrova ad annaspare nei bassifondi della classifica. Serve una sterzata per fare in modo che il campionato possa migliorare e che si possa guardare alla seconda parte di stagione con un certo ottimismo. Si tratta di una gara estremamente aperta a qualsiasi risultato ma che promette anche gol visto che le due difese non sono certo impenetrabili. E forse questo è uno di quegli aspetti in cui sia Francavilla che Teramo devono necessariamente migliorare.

Probabili formazioni Virtus Francavilla Teramo

Per le probabili formazioni della diretta di Virtus Francavilla Teramo, la squadra di casa giocherà con un modulo collaudato come il 3-5-2 che bene sta facendo tutto sommato. In porta non mancherà Costa mentre in difesa giocheranno Delvino, Tiritello e Caporale che dovranno placare gli attacchi degli ospiti. In mezzo al campo spazio per Bovo, Zenuni e Gigliotti con Albertini e Sparandeo sulle fasce. Il reparto offensivo della Virtus Francavilla avrà invece in Leonardo Perez e Vasquez i due perni. Fondamentali entrambi così come hanno dimostrato ampiamente in questa prima parte del campionato. Passando invece al Teramo, mister Tedino avrà voglia di dare continuità ai buoni risultati delle ultime sfide. Gli abruzzesi si schiereranno in trasferta col 4-3-2-1 che vedrà tra i pali un elemento di grande affidabilità come Tomei. In difesa largo a Di Matteo, Piacentini, Iotti e Cancellotti. A centrocampo giocheranno Ilari, Viero e Costa Ferreira con Bombagi e Mungo a fare da trequartisti molto avanzati. Il centravanti sarà Magnaghi, un top per questa categoria e da cui ci si aspetta di più.

Il modo di giocare della Virtus Francavilla è molto corale. Il Gruppo è fondamentale per i ragazzi della formazione biancoazzurra che hanno dimostrato di avere grande carattere come visto in vittorie come quella di Avellino. Servirà lo stesso spirito per provare ad avere la meglio su una rivale agguerrita come il Teramo. Proprio la formazione abruzzese potrebbe essere una delle peggiori avversarie in questa fase in quanto potrebbe aver voglia di ottenere i tre punti. Indubbiamente l’esperienza e la qualità di uno come Perez potrà essere decisiva per una sfida interessante come quella col Teramo. Tedino e i suoi ragazzi hanno voglia di fare un colpo pesante come potrebbe essere quello in Puglia. Servirà il miglior Mungo, un calciatore che già col Cosenza ha fatto un grande campionato di serie C. Oltre a dover considerare Magnaghi che può essere un bomber implacabile in questa categoria. Da rivedere la fase difensiva che è una delle pecche di questa squadra che ha in classifica meno punti di quelli che ci si aspettava.

Le quote del match e come seguire la partita in diretta streaming video tv

Per quanto concerne invece le quote della diretta di Virtus Francavilla Teramo, molto equilibrio tra le due squadre: Virtus quotata a 2.55 mentre il pareggio a 2.95. Vittoria abruzzese quotata a 2.65 dimostrazione della difficoltà di questa partita per ambo le squadre. La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite la sua applicazione per gli abbonati che si collegheranno tramite smart tv, tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

