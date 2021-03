Diretta/ Virtus Francavilla Ternana (Serie C), streaming video tv: dopo il ko

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA: LACAPOLISTA VUOLE RIALZARSI SUBITO!

Virtus Francavilla Ternana, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre chiamate a riscattare un ko nell’ultimo impegno disputato, ed è senza ombra di dubbio una grande notizia per la Ternana che mai finora aveva perso in questo campionato. E’ successo sabato 27 febbraio a Catanzaro, poi la squadra di Cristiano Lucarelli non è scesa in campo nel turno infrasettimanale e resta dunque a +9 sull’Avellino secondo con una partita giocata in meno. Niente di preoccupante ma il tecnico ha già chiesto una ripartenza in questa trasferta pugliese. Mercoledì scorso la Virtus Francavilla ha subito una pesante sconfitta contro la Casertana, incassando 4 reti e subendo la quarta sconfitta nelle ultime 6 partite di campionato, periodo in cui la Virtus è riuscita a racimolare solamente 2 punti, pur restando a +6 dalla zona play out: un vantaggio che i pugliesi però non vogliono erodere, anche se l’impegno contro la prima della classe non è certo l’ideale per tornare a vincere.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Ternana sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 264 di Unicusano TV. Inoltre sarà disponibile la diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA

Le probabili formazioni della sfida tra Virtus Francavilla e Ternana presso lo stadio Giovanni Paolo II. I padroni di casa allenati da Bruno Trocini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Crispino, Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Puntoriere, Vazquez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Virtus Francavilla e Ternana, le quote del bookmaker Snai fissano a 7.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.40 volte la posta scommessa.



