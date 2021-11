DIRETTA/ Virtus Francavilla Turris streaming video tv: 4 i precedenti ufficiali

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS: LO STORICO

Sono appena 4 i precedenti della diretta di Virtus Francavilla Turris. Le due gare disputate in casa della squadra biancoceleste sono quelle che aprono e chiudono questo bilancio e sono entrambe due vittorie per la compagine di casa. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando Francavilla si impose col risultato di 3-1.

Nel primo tempo Vazquez e Ciccone misero di fatto ko la squadra avversario pareggiando ai minuti 42 e 44. Dall’altra parte Longo la ripartiva all’ora di gioco con Zenuni in grado però di chiuderla definitivamente al minuto 85 a tre giri di orologio dal suo ingresso in campo. La gara sicuramente ci dirà qualcosa di interessante per il proseguimento della stagione di entrambe le squadre. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Turris non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DUE SQUADRE IN FORMA!

Virtus Francavilla Turris, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 16.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due squadre in forma, che stanno decisamente attraversando un momento sì. Vale per la Virtus Francavilla, che ha saputo metterei un fila due vittorie consecutive contro Latina e Picerno negli ultimi impegni che l’hanno proiettata in zona play off.

La Turris dall’altra parte ha riagganciato il quarto posto solitario grazie a una serie di tre vittorie consecutive contro Juve Stabia, Monterosi Tuscia e Catanzaro, tornando a -5 dal Bari capolista con i Corallini che hanno decisamente ritrovato la brillantezza di inizio stagione. Il 30 gennaio scorso la Virtus Francavilla ha vinto 3-1 l’ultimo precedente casalingo in campionato contro la Turris.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Turris, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Ingrosso; Perez, Enyan. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



