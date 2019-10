Diretta Virtus Francavilla Vibonese/ Streaming video tv: pugliesi favoriti (Serie C)

Virtus Francavilla Vibonese sarà diretta dal signor Daniele Bitonti, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel Girone C. Pugliesi padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive in altrettanti impegni ufficiali. Dopo i ko in campionato contro Ternana e Catanzaro, Virtus Francavilla ko anche in Coppa Italia Serie C sul campo del Monopoli. Tutte formazioni di alta classifica, la Vibonese precede invece di soli due punti in classifica la Virtus ma è segnalata in grande ripresa. Tre risultati utili consecutivi in campionato per i calabresi che hanno battuto 3-1 la Casertana nell’ultimo turno con i gol di Bubas (doppietta) e Allegretti su rigore, mettendo ormai da parte le incertezze di inizio stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Virtus Francavilla Vibonese, domenica 13 ottobre 2019, non ci si potrà collegare sui canali del digitale terrestre o del satellite, in chiaro o a pagamento. Sarà infatti disponibile solo la diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno effettuato un abbonamento al portale Elevensports. Che offrirà ai suoi clienti la diretta della sua partita tramite smartphone, tablet o smart tv attraverso la sua applicazione, oppure collegandosi direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Virtus Francavilla Vibonese domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C nel Girone C. Virtus Francavilla schierata con un 3-5-2 dal tecnico Trocini con questo undici titolare: Poluzzi; Calcagno, Tiritiello, Caporale; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Bovo, Nunzella; Perez, Vazquez. Risponderà la Vibonese con un 4-3-3 schierato dal tecnico Giacomo Modica e così composto: Greco, Tito, Malberti, Allegretti, Ciotti, Tumbarello, Berardi, Bubas, Pugliese, Redolfi, Petermann.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla formazione pugliese. Vittoria in casa quotata 2.10, mentre la possibilità del pareggio viene offerta ad una quota di 3.15. A 3.55 viene invece fissata la quota per chi scommetterà sulla vittoria in trasferta. Per chi invece deciderà di puntare sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA