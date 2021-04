DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE/ Streaming tv: pochi i precedenti del match

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE: LO STORICO

Sono appena 5 i precedenti della diretta di Virtus Francavilla Viterbese. Il bilancio ci parla di 2 successi per la squadra oggi ospite, che però non ha mai vinto in trasferta, mentre i padroni di casa odierna hanno vinto una sola volta curiosamente in trasferta. L’ultimo successo della Viterbese ci porta al dicembre 2019, una gara terminata col risultato di 2-1 all’ultimo respiro. Dopo 84 minuti di grandissimo equilibrio riusciva a sbloccare la gara Volpe con un gran gol. I padroni di casa andavano in difficoltà col rosso, due giri di orologio più tardi, di De Giorgi. Gli ospiti cos riuscivano a trovare il pareggio al 92esimo con Marozzi. La gara sembrava destinata al pareggio fino a che Atanasov al 94esimo siglava una rete di tre punti a cui faceva seguito il rosso di Tounkara che lasciava i padroni di casa in nove contro undici. La Virtus Francavilla ha vinto la sua unica sfida contro questo avversario nel maggio del 2016 nella fase finale del campionato di Serie D. La gara terminò col risultato di 2-3 alla fine di 90 minuti davvero molto combattuti.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Viterbese non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare per questa giornata di campionato; sappiamo però che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno si occupa del torneo di terza divisione. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video; qualora non siate abbonati al servizio potrete acquistare la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato, che potrebbe cambiare in caso di eccezioni.

ABRUZZESI PER I PLAYOFF

Virtus Francavilla Viterbese, che verrà diretta dal signor Luigi Catanoso, va in scena alle ore 15:00 di domenica 18 aprile: siamo allo stadio Giovanni Paolo II per la 36^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Entrambe le squadre vanno a caccia dei playoff, ma l’obiettivo è francamente lontano: in termini di punti ci si potrebbe arrivare, ma i pugliesi hanno gettato alle ortiche una grande occasione facendosi battere da un Bisceglie in crisi, e probabilmente hanno già detto addio alle speranze.

Ad operare il sorpasso in classifica è stata proprio la Viterbese, grazie alla manita rifilata alla Casertana: vinta una importante sfida diretta i gialloblu possono ancora crederci, a patto però che oggi facciano il colpo esterno. Aspettando allora che la diretta di Virtus Francavilla prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE

Sarà un 3-5-2 quello di Alberto Colombo per Virtus Francavilla Viterbese: Delvino è squalificato, quindi spazio a Celli per completare la difesa con Sparandeo e Pambianchi, in porta andrà Bryan Costa mentre i due laterali che partiranno da centrocampo saranno Giannotti e Nunzella. In mediana, occasione per Tchetchoua che può sostituire Castorani o Mastropietro, verso la conferma invece Domenico Franco così come Federico Vazquez davanti, Adorante è insidiato da Ciccone e Maiorino. Agenore Maurizi se la gioca con l’albero di Natale, pronto a confermare tutte le sue scelte: Daga il portiere, davanti a lui Baschirotto e Mbende con Edoardo Bianchi e Urso in qualità di terzini, in mediana invece Salandria a fare da perno di riferimento con Adopo e Simone Palermo che giostreranno ai suoi lati come mezzali. Nel reparto offensivo invece Tounkara sarà il centravanti, alle sue spalle dovremmo nuovamente vedere Simonelli e Murilo che sono favoriti su Ammari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fornito il suo pronostico per Virtus Francavilla Viterbese e quindi possiamo andare a controllare quello che il bookmaker ha previsto in ottica della partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,60 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vale 2,95 volte la giocata mentre per l’affermazione degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e il guadagno che ne deriverebbe ammonterebbe a 2,80 volte l’importo investito.



