DIRETTA VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Virtus Verona AlbinoLeffe 0-0: il primo tempo della partita per il girone A di Serie C allo stadio Gavagnin-Nocini non è stato esattamente dei più emozionanti e allora ci sembra giusto che le due squadre siano andate al riposo dell’intervallo con il risultato ancora fermo sul pareggio a reti bianche.

Potremmo quindi definire la diretta Virtus Verona AlbinoLeffe come una partita nella quale, fino a questo momento, le difese hanno fatto una figura certamente molto migliore rispetto agli attacchi. Per la Virtus Verona indichiamo un’occasione con Fabbro al decimo minuto, per l’AlbinoLeffe la doppia occasione con Zoma e Astrologo al 43’ minuto, ma il pareggio è giusto, in attesa di eventuali novità nella ripresa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Virtus Verona Albinoleffe, dove seguire la partita in streaming video

Per vedere la diretta Virtus Verona Albinoleffe i tifosi dovranno poter accedere ai servizi di Sky Sport al canale 256 o anche tramite la diretta streaming video su telefonini e cellulari grazie alle sulle applicazioni SkyGo o NowTv.

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Virtus Verona Albinoleffe? I veneti si dimostrano più produttivi in attacco, con una media di 1.38 gol segnati a partita contro l’1.22 degli ospiti. Tuttavia, concedono qualcosa in più in difesa, con 1.14 reti subite in media contro l’1 gol secco dell’Albinoleffe, che ha fatto della solidità difensiva uno dei suoi punti di forza, come dimostrano anche le 15 partite concluse con la porta inviolata, rispetto alle 12 della Virtus. Le due squadre hanno lo stesso identico tasso di over 1.5, con il 75.68% delle partite terminate con almeno due reti, ma è la Virtus a offrire più spesso gare spettacolari, con un 54.05% di over 2.5 contro il 32.43% dell’Albinoleffe.

Anche il dato relativo alle partite con entrambe le squadre a segno favorisce i veronesi, che superano il 54%, mentre i lombardi si fermano al 40.54%. Discorso a parte per il comportamento disciplinare: la Virtus ha un numero nettamente più alto di cartellini, ben 98 (tutti gialli), a fronte dei 71 dell’Albinoleffe, che si distingue per un atteggiamento più ordinato in campo. Anche nella media dei gialli a partita c’è una netta differenza: 2.65 contro 1.89, con gli ospiti che sfiorano lo zero nei rossi (0.03 di media) mentre la Virtus non ne ha ricevuti. (agg. Gianmarco Mannara)

Entrambe vogliono chiudere in bellezza

Il Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini ospiterà la diretta Virtus Verona Albinoleffe di Serie C che sarà un assaggio dei playoff promozione che entrambe le formazioni giocheranno, le posizioni però non sono ancora certe e una sconfitta potrebbe portare grandi cambiamenti in classifica e di conseguenza negli accoppiamenti.

Tra le due formazioni i blucelesti sono quelli che arrivano con una spinta maggiore data dalla vittoria 1-0 contro l’Alcione Milano mentre i rossoblù si presentano dopo un pareggio in trasferta 1-1 con la Giana Erminio.

Formazioni Virtus Verona Albinoleffe, probabili ventidue in campo

I protagonisti della diretta Virtus Verona Albinoleffe saranno scelti dai due tecnici tra i migliori giocatori visti in settimana, per Luigi Fresco quindi scenderanno in campo con il 3-5-2 Sibi, Calabrese, Toffanin e Daffara, Amadio, Mehic, Metlika, Rispoli e Manfrin, Contini e De Marchi. Uguale il modulo che Giovanni Lopez dovrebbe adottare per vincere la partita che sarà composto da Marietta in porta, Baroni, Potop e Gusu in difesa, Barba, Parlati, Fossati, Mustacchio e Munari a centrocampo, Sorrentino e Zoma in attacco.

Virtus Verona Albinoleffe, quote e possibile esito finale

Ad essere favorito per la vittoria nella diretta Virtus Verona Albinoleffe sono i blucelesti, come confermano anche i valori che Sisal ha assegnato ai tre possibili risultati, che vedono 4.40 per la vittoria rossoblù, 3.10 assegnato al pareggio e 1.85 quello che verrà pagato il trionfo lombardo. Il quarto posto dell’Albinoleffe sicuramente è alla base di questa convinzione insieme al buon numero di gol segnati e anche di quelli subiti, pochi se considerata l’interezza della stagione.