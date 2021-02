Diretta Virtus Verona Arezzo/ Streaming video tv: grandi ambizioni rossoblu (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA AREZZO: OCCASIONE PER I VENETI

Virtus Verona Arezzo, che è in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini, prende il via alle ore 17:30 di domenica 7 febbraio: valida per la 23^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021, rappresenta soprattutto un’occasione per i rossoblu che stanno giocando il campionato della svolta. Arrivano dalla vittoria esterna nel derby contro il Legnago Salus, e hanno ottenuto il sesto posto in classifica: dopo un’epoca recente di crescita, adesso potrebbe essere arrivato il momento di fare il passo in più e correre per la promozione, perché la società è ambiziosa e i giocatori stanno rispondendo sul campo.

Quasi il percorso inverso dell’Arezzo, che tra difficoltà economiche e sul terreno di gioco occupa mestamente l’ultimo posto in classifica: battuto anche dal Gubbio nel turno infrasettimanale, ha ormai ben poche speranze di mantenere la categoria e molto probabilmente dovrà ripartire dal basso, dopo aver accarezzato il sogno del ritorno nel campionato cadetto nelle ultime stagioni. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Virtus Verona Arezzo; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo proviamo a fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VIRTUS VERONA AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Arezzo non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita dunque avrete la sola possibilità di accedere al portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA AREZZO

È sempre il 4-3-1-2 il modulo di Luigi Fresco per Virtus Verona Arezzo: in difesa Manfrin spera di prendere il posto di Daffara come terzino sinistro, sull’altro versante giocherà Mazzolo mentre Visentin e Pellacani proteggeranno il portiere Giacomel. In mediana si candidano in due, vale a dire Danieli e Cazzola: rischiano Delcarro e Lonardi anche se il turnover potrebbe toccare a Bentivoglio. Capitan Danti potrebbe nuovamente agire come trequartista ma Zarpellon lo insidia; davanti, Arma e Pittarello partono nettamente favoriti sulla concorrenza. Roberto Stellone dovrebbe giocare con il 4-4-2: per avere più spinta sugli esterni potrebbe puntare su Di Grazia a sinistra spostando Di Paolantonio (in ballottaggio con Daniele Iacoponi) sull’altro versante, Cutolo può tornare titolare in attacco sostituendo uno tra Zuppel e Piu mentre in mezzo Arini può fare coppia con Sussi, che rappresenterebbe una scelta più offensiva essendoci ormai ben poco da difendere. Nel reparto arretrato Sbraga e Kodr dovrebbero essere i centrali a protezione di Andrea Sala; Christian Ventola sarà il terzino destro, dall’altra parte Karkalis insidia Luciani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA