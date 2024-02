DIRETTA/ Virtus Verona Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Virtus Verona Arzignano. I padroni di casa arrivano da un periodo davvero complicato: erano quarti in classifica a inizio novembre ma da quel momento hanno perso sei partite in 13 turni, con appena due vittorie, e sono calati parecchio non riuscendo più a trovare la via della rete come prima. In casa hanno battuto la Pro Patria il 17 dicembre, ma è l’unica vittoria al Gavagnin-Nocini nelle ultime sei: la risalita della Virtus Verona passa anche e soprattutto dal migliorare il rendimento casalingo, a cominciare ovviamente dalla partita di questo turno infrasettimanale.

Anche l’Arzignano ha vissuto un calo profondo, soprattutto tra ottobre e novembre quando ha perso quattro partite in cinque turni senza vittoria; poi le cose sono migliorate, dopo il pesante 1-4 di Trieste ecco arrivare tre vittorie e sei pareggi perdendo una sola partita nelle ultime dieci, in casa contro la Pro Patria, per una classifica che comunque dice ancora che i giallazzurri non giocherebbero i playoff. Per scoprire come andrà a finire stasera non abbiamo che da metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: finalmente la diretta di Virtus Verona Arzignano prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS VERONA ARZIGNANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Arzignano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che coprono la programmazione del campionato di Serie C. Di conseguenza tutti gli abbonati potranno avere accesso a questo match selezionando il canale di riferimento – potrebbe essere necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio – ricordando ovviamente che sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, e che le gare di Serie C saranno fornite anche sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS VERONA ARZIGNANO: DERBY DELICATO!

Virtus Verona Arzignano sarà in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini, alle ore 18:30 di martedì 13 febbraio: la partita è valida per la 26^ giornata nel girone A di Serie C 2023-2024, un turno infrasettimanale che in questo caso ci presenta un derby veneto. La Virtus Verona dopo un ottimo avvio di campionato ha calato la sua produzione, arriva dalla sconfitta di Novara e adesso vede seriamente a rischio anche una partecipazione ai playoff che sembrava francamente blindata.

L’Arzignano ha avuto un passo simile, ma ultimamente appare in ripresa: il netto 3-0 sulla Giana Erminio l’ha riavvicinato alle prime dieci posizioni della classifica e oggi con il blitz su questo campo arriverebbe anche il sorpasso alla rivale di giornata. Staremo allora a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Virtus Verona Arzignano, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ARZIGNANO

Da vedere in Virtus Verona Arzignano quali saranno le scelte da parte di Luigi Fresco: nel suo 3-4-1-2 può cambiare qualcosa in difesa con Ntube e Manfrin che possono giocare al fianco di Cabianca, con Sibi che sarà come sempre in porta. A centrocampo ecco Daffara e Demirovic per le corsie laterali, mentre in mezzo possono agire Amadio e Toffanin per naturale turnover; a giostrare come trequartista abbiamo un ballottaggio tra Begheldo e Zarpellon, poi Juanito Gomez e Céter sono insidiati dal veterano Danti e da Zigoni.

Modulo con trequartista ance per Giuseppe Banchini, ma con difesa a quattro: Boffelli e Milillo a protezione di Boseggia, con Gemignani e Bernardi schierati in qualità di terzini e dunque un centrocampo a tre nel quale Lakti va verso la conferma, Zanon potrebbe fare il playmaker centrale con Antoniazzi o Casini sull’altra mezzala. Alle spalle dei due attaccanti potrebbe essere dato spazio a El Hilali, davanti possibile che siano titolari sia Mattioli che Faggioli.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Virtus Verona Arzignano, andiamo anche a vedere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita valida per la 26^ giornata nel girone A di Serie C, per un pronostico sul match. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,60 volte quanto avrete messo sul piatto, il segno X per l’ipotesi del pareggio ha un valore che ammonta a 2,70 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, con questo bookmaker porta in dote una cifra corrispondente a 2,80 volte la vostra giocata sulla partita.











