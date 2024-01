DIRETTA/ Virtus Verona Atalanta U23 video streaming tv: prima volta in Veneto (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Verona Atalanta U23 è ancora agli albori da un punto di vista storico, essendo stata disputata solo una partita tra queste due squadre. Questo confronto, pur essendo unico, ha già lasciato il segno nella memoria dei tifosi, con una partita che ha visto emozioni e gol da entrambe le parti. Nel singolo incontro disputato, la Virtus Verona ha trionfato con un punteggio di 3-2. Questa vittoria è stata costruita grazie alla prestazione eccezionale di Casarotto, autore di una doppietta, e al contributo determinante di Manfrin, che ha messo a segno un gol fondamentale per il successo della squadra.

Dall’altra parte, l’Atalanta U23 ha risposto con i gol di Cissè e Italeng, dimostrando la capacità di reagire e segnare anche in situazioni di sfavore. Questa partita ha sicuramente acceso la rivalità tra le due squadre, creando aspettative e interesse per gli incontri futuri. Il risultato di 3-2 evidenzia la competitività e l’equilibrio tra Virtus Verona e Atalanta U23, suggerendo che gli scontri futuri potrebbero essere altrettanto combattuti e spettacolari. La storia di questa singola partita è già diventata un capitolo importante nella relazione tra Virtus Verona e Atalanta U23. (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Atalanta U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Atalanta U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Verona Atalanta U23, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Verona si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 28 punti accumulati in 19 giornate. Un elemento trainante della squadra è indubbiamente Matteo Casarotto, che ha segnato 7 reti in campionato fino a questo momento. Nelle ultime 5 partite, la squadra guidata da Luigi Fresco ha registrato 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria, pareggiando 0-0 nell’ultimo match a Vercelli.

Per quanto riguarda l’Atalanta Under 23, nelle ultime 5 partite di campionato ha conseguito 2 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie. La squadra allenata da Francesco Modesto si trova attualmente al quinto posto in classifica con 30 punti dopo l’ultimo pari con l’Arzignano. In vista dell’incontro contro la Virtus Verona, la Dea dovrà fare affidamento sui contributi di Coisse Elhadji e Di Serio, che hanno rispettivamente segnato 4 e 3 gol in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Faedo, Cellai, Cabianca; Mazzolo, Zarpellon, Metlika, Demirovic; Danti; Casarotto, Gomez. Risponderà l’Atalanta U23 allenata da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Palestra, Mendicino, Awua, Ceresoli; Sidibe, Cortinovis; Cissé.

VIRTUS VERONA ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











