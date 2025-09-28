Diretta Virtus Verona Brescia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 28 settembre 2025

DIRETTA VIRTUS VERONA BRESCIA (RISULTATO 0-0): CI PROVA SUBITO DE FRANCESCO

Dopo appena 3′ arriva il primo tentativo dell’Union Brescia: su punizione di De Francesco la difesa di casa devia il pallone. Al 12’ Bulevardi prova l’incursione centrale per Mancini, poi Bassi calcia ma trova il muro avversario. Al 16’ Vesentini tenta l’affondo, ben contenuto da Amadio. Al 21’ Maistrello lavora palla spalle alla porta, ma non riesce a creare pericoli concreti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Giana Erminio Virtus Verona (risultato finale 1-3): +3 scaligero! (25 settembre 2025)

VIRTUS VERONA BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Nulla di nuovo: la diretta Virtus Verona Brescia in tv sarà riservata agli abbonati Sky, o sui canali della televisione satellitare oppure tramite i servizi della diretta streaming video di Sky Go e Now Tv.

SI GIOCA!

La diretta di Virtus Verona Brescia sta per iniziare, ma avendo ancora un po’ di tempo a disposizione vediamo un po’ chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa i tre punti, per farlo ci affideremo alle statistiche delle due squadre raccolte dalla nostra redazione e tireremo un po’ di somme. Le rondinelle hanno un potenziale offensivo decisamente superiore: xG medio di 1.45 contro lo 0.90 dei veronesi, con una percentuale realizzativa del 14% che, seppur non altissima, riflette una maggiore capacità di arrivare alla conclusione pulita.

DIRETTA/ Virtus Verona Dolomiti Bellunesi (risultato 1-1): Clemenza per il pari! (21 settembre 2025)

La Virtus, dal canto suo, compensa con solidità e un grande dispendio fisico: percorre in media 112 km a partita, contro i 107 del Brescia, ma fatica a concretizzare le proprie azioni (solo il 9% dei tiri in porta si trasforma in gol). Anche sui calci d’angolo i lombardi vantano numeri migliori, con quasi sei a gara, contro i tre degli avversari. Adesso via al commento live della diretta di Virtus Verona Brescia, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA BRESCIA: UN MATCH INTERESSANTE

Alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, la diretta Virtus Verona Brescia sarà un “quasi derby” allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini per la settima giornata del girone A di Serie C. La rivalità fra le due città è nota, anche se di solito per il Brescia il confronto era con l’Hellas (oppure il Chievo).

Diretta/ Virtus Verona InterU23 (risultato finale 1-2): decisivo Fiordilino (17 settembre 2025)

Le tormentate vicende degli ultimi mesi hanno però portato alla nascita dell’Union Brescia per salvare il calcio professionistico nella città lombarda, per il momento con buonissimi risultati grazie ai 13 punti già all’attivo dopo le precedenti sei giornate di campionato, nel turno infrasettimanale in verità con qualche brivido nel pareggio acciuffato al 97’ contro il Novara.

La Virtus Verona arriva invece dalla bella vittoria per 1-3 sul campo della Giana Erminio e allora il morale è alto per gli scaligeri, che hanno raggiunto quota 8 punti in classifica con due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Il trend però è in crescita, i due successione arrivati entrambi nelle ultime tre giornate.

Si affronteranno quindi due squadre che stanno bene nella diretta Virtus Verona Brescia, speriamo quindi in una partita vibrante e combattuta, che possa “sostituire” degnamente le sfide spesso più blasonate che nel corso degli anni hanno visto contrapporsi le città capoluogo delle due sponde del lago di Garda.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA BRESCIA

Luigi Fresco dovrebbe in linea di massima confermare i protagonisti dell’ultima vittoria nelle probabili formazioni della diretta Virtus Verona Brescia. Modulo 3-5-2 con Bassi, Toffanin e Daffara davanti al portiere Sibi; Nel cuore della mediana Fanini, affiancato da Muhameti e Zarpellon più gli esterni Patane e Saiani, infine per completare il 3-5-2 della Virtus Verona restano i due attaccanti Mancini e Fabbro.

Per l’Union Brescia di mister Aimo Diana di base abbiamo un modulo 3-5-2. Giovedì avevamo visto in campo dal primo minuto Gori e davanti a lui la retroguardia con Balestrero, Pasini e Rizzo; gli esterni Cisco e Boci, in cabina di regia De Francesco affiancato da Mercati e Zennaro per completare il folto centrocampo a cinque del 3-5-2, infine davanti la coppia di attaccanti Spagnoli-Di Molfetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo rischia di non bastare ai veneti, la diretta Virtus Verona Brescia infatti vede favoriti gli ospiti nel pronostico in base alle quote Snai. Il segno 2 è favorito anche in modo piuttosto netto, indicato a 1,55 contro il 3,55 in caso di pareggio ed infine il gustoso 5,50 in caso di segno 1.