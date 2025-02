DIRETTA VIRTUS VERONA CALDIERO TERME: DERBY A SENSO UNICO?

Eccoci alla diretta Virtus Verona Caldiero Terme, uno dei posticipi di lunedì 17 febbraio (ore 20:30) nella 27^ giornata di Serie C 2024-2025: al Gavagnin-Nocini si gioca per il girone A e questo è un derby sentito tra città e provincia di Verona, così potremmo definirlo, ma anche una sfida che in questo momento appare a senso unico a favore dei padroni di casa. La Virtus Verona è una delle squadre del momento: arriva da tre vittorie consecutive, nelle ultime due trasferte ha vinto 3-0 contro Renate e Atalanta U23 e in mezzo ha infilato il successo sul Padova capolista, dunque attenzione perché ai playoff tutti dovranno fare i conti con questa realtà.

Diretta/ Caldiero Terme Giana Erminio (risultato finale 2-3) ospiti in finale (12 febbraio 2025)

Mercoledì sera il Caldiero Terme ha perso la possibilità di andare in finale di Coppa Italia Serie C, facendosi rimontare e battere dalla Giana Erminio: fallita l’occasione tra le proprie mura, i gialloverdi si rilanciano nell’avventura del campionato e della corsa alla salvezza, dopo l’esordio con vittoria Roberto Bordin ha fatto un punto in due partite ed è reduce dal ko interno contro la Pergolettese, situazione dunque tutt’altro che buona per la neopromossa ma la diretta Virtus Verona Caldiero Terme, trattandosi di un derby, potrebbe far ritrovare l’orgoglio perduto e presentarci un esito a sorpresa, staremo a vedere se sarà così.

DIRETTA/ Caldiero Terme Pergolettese (risultato finale 0-1), vittoria meritata (Serie C, 8 febbraio 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV VIRTUS VERONA CALDIERO TERME

Saremo su Sky Sport per la diretta tv di Virtus Verona Caldiero Terme: il match si potrà seguire anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv per i suoi clienti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS VERONA CALDIERO TERME

Luigi Fresco manda in campo la migliore squadra possibile per la diretta Virtus Verona Caldiero Terme: un 3-5-2 con qualche dubbio, per esempio tra Odogwu, Caia e Juanito Gomez come partner offensivo di De Marchi ma anche a centrocampo, dove Christian Gatti insidia Rispoli nella linea completata da Mehic e Metlika con Lerco e Toffanin che dovrebbero essere i due esterni, in difesa invece ecco Daffara, Nicolò Calabrese e Manfrin a protezione del portiere che è sempre Sibi.

DIRETTA/ Atalanta U23 Virtus Verona (risultato finale 0-3), tris dei veneti (Serie C, 8 febbraio 2025)

Bordin risponde con un Caldiero Terme schierato con il 3-5-2: Crespi in porta, difesa con Gobetti, Mazzolo e forse Nessi (espulso mercoledì in Coppa Italia) sostituito da Gecchele, poi a centrocmpo ecco che Lanzi può prendere il posto di Mondini o Florio confermando invece Filiciotto, Pelagatti e Fasan sulle corsie possono lasciare il posto a Tommaso Marras e Fasan mentre davanti si va per la conferma di Cazzadori e Scappini, anche se scalpita il giovane Caccavo.

SCOMMESSE VIRTUS VERONA CALDIERO TERME: QUOTE E PREVISIONI

Sono sorprendentemente in equilibrio le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Virtus Verona Caldiero Terme: ci saremmo aspettati un divario ben più ampio in favore dei padroni di casa, invece il segno 1 per la vittoria della Virtus Verona vale già 2,05 volte la posta in palio e il segno 2 che regola il successo del Caldiero Terme porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la giocata. Abbiamo poi il valore da 3,10 volte quanto messo sul piatto per il segno X, che naturalmente identifica l’opzione del pareggio.