Diretta Virtus Verona Cesena/ Streaming video e tv: per il riscatto (Serie C)

Virtus Verona Cesena, in diretta dallo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini della città veneta, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 settembre 2019, per la terza giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C 2019-2020. Il campionato è appena iniziato, ma Virtus Verona Cesena rischia di essere già uno snodo delicato per queste due formazioni che hanno decisamente iniziato male il torneo. Un solo punto per la Virtus Verona, ottenuto domenica scorsa con un pareggio per 2-2 sul campo del Gubbio. Nemmeno quello per il Cesena, che finora ha raccolto solamente due sconfitte, l’ultima lunedì sera nel posticipo in casa contro la Vis Pesaro con il punteggio di 1-2. Il cammino naturalmente è ancora lunghissimo, ma chi dovesse perdere anche oggi vedrebbe già la strada tutta in salita: muovere la classifica è fondamentale, possibilmente con una vittoria perché non è ancora tempo di giocare per il pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Cesena non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA CESENA

Andiamo adesso a scoprire che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni per Virtus Verona Cesena. I veneti arrivano dal buon pareggio di Gubbio, di conseguenza mister Luigi Fresco non dovrebbe discostarsi molto rispetto al seguente 4-3-1-2: Giacomel; Pinton, Sirignano, Santacroce, Manfrin; Cazzola, Onescu, Casarotto; Da Silva; Odogwu, Magrassi. Quanto al Cesena di Francesco Modesto, vedremo se ci saranno cambiamenti rispetto al 3-4-1-2 della fresca sconfitta contro la Vis Pesaro: Agliardi; Ricci, Brignani, Maddaloni, Franchini, Franco, Rosaia, Valeri, Borello, Sarao, Butic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Verona Cesena. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti i padroni di casa, ma con differenze davvero minime fra i tre segni. Il segno 1 infatti è quotato a 2,55, si sale poi a 3,00 in caso di pareggio e dunque segno X ed infine il segno 2 varrebbe 2,80 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel colpaccio del Cesena sul campo della Virtus Verona.



