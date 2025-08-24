Serie C, Diretta Virtus Verona Cittadella, streaming video tv: in questa prima giornata due formazioni uscite sconfitte in Coppa Italia (24 agosto 2025)

DIRETTA VIRTUS VERONA CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Primi minuti combattuti in questa diretta di Virtus Verona Cittadella, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, ma con segnali evidenti di una Virtus molto propositiva. A spiccare in questo avvio è Gatti, autentico punto di riferimento per la costruzione del gioco dei padroni di casa: dai suoi piedi partono lanci precisi e intelligenti che mettono in costante apprensione la retroguardia del Cittadella.

Le sue verticalizzazioni aprono il campo e creano superiorità, ma quello che manca, fin qui, è la concretezza sotto porta. Gli attaccanti della Virtus Verona si ritrovano spesso in buona posizione, ma sbagliano anche le cose più semplici: controlli imprecisi, scelte affrettate e conclusioni fuori misura. Il Cittadella, per ora, si salva più per demeriti altrui che per meriti propri. Se la Virtus riuscirà a sistemare la mira, il gol potrebbe non tardare ad arrivare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un derby veneto che sarà però una novità assoluta nel calcio professionistico ci attende questa sera con la diretta Virtus Verona Cittadella, perché le due società hanno avuto storie diverse e mentre la Virtus Verona si consolidava negli anni in Serie C il Cittadella era protagonista fisso (spesso su ottimi livelli) in Serie B. Questo sarà quindi il primo confronto ufficiale, motivo per cui scegliamo il sito specializzato Transfermarkt per il testa a testa fra le statistiche delle due squadre per introdurre con dati significativi la diretta Virtus Verona Cittadella.

Per i padroni di casa della Virtus Verona ad esempio possiamo parlare di un valore complessivo della rosa pari a 3,38 milioni di euro, mentre per gli ospiti del Cittadella si arriva a un valore di 7,53 milioni di euro, segnale evidente di una formazione che scende dalla Serie B. Ecco allora che a livello individuale il valore medio di ogni calciatore è pari a 116.000 euro per la Virtus Verona ed è invece ben più alto per gli ospiti del Cittadella, cioè 251.000 euro. Sul campo si noterà questa differenza? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA VIRTUS VERONA CITTADELLA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Virtus Verona Cittadella, allora assicuratevi di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. La diretta streaming è invece visibile sull’applicazione Sky Go.

VIRTUS VERONA CITTADELLA, PRIMO TURNO

Può finalmente cominciare il campionato di Serie C e la diretta Virtus Verona Cittadella è sicuramente tra le gare più attese di questo primo turno di campionato, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:00.

La Virtus Verona l’anno scorso è arrivata ai playoff, uscendo però al primo turno contro la Giana Erminio. Quest’anno non è iniziato benissimo tra tre sconfitte in amichevole (Bologna, Verona e Ravenna) più il o in Coppa Italia Serie C con il Forlì.

Coppa nazionale di categoria indigesta anche per il Cittadella che ha perso contro il Ravenna per 2-0 in virtù della doppietta di Motti. In amichevole il Citta aveva collezionato solo risultati positivi come il pareggio con lo Spezia e le vittorie contro Bassano e Mestre.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA CITTADELLA

La Virtus Verona giocherà con l’assetto tattico 3-5-1-1 con Sibi tra i pali, protetto dal terzetto Bassi, Toffanin e Munaretti. A centrocampo troveremo Patanè, Muhameti, Gatti, Zarpellon e Saiani. Sulla trequarti ci sarà Mastour con Fabbro unica punta.

Il Cittadella risponderà col modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Cardinali, difeso da Salvi, Redolfi, Pavan e Crialese. In mediana Casolari e Barberis con Anastasia, Bunino e Desogus sulla trequarti. Unico centravanti Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS VERONA CITTADELLA

Favorito per questo incontro il club ospite. Infatti il Cittadella è messo a lavagna a 2.30 contro i 3.05 dell’1 fisso per la Virtus Verona e il pareggio a 3.00. Gol e No Gol rispettivamente 1.90 e 1.75.