Diretta Virtus Verona Dolomiti Bellunesi streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA VIRTUS VERONA DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partenza vivace in questa diretta al Gavagnin-Nocini, con la Virtus Verona subito vicina al vantaggio. Fabbro aveva fatto esplodere di gioia i tifosi di casa trovando la rete con una conclusione precisa, ma l’entusiasmo è durato poco: l’arbitro ha annullato tutto per un fallo in attacco commesso dallo stesso attaccante al momento del tiro.

Resta quindi lo 0-0, ma i padroni di casa hanno già mandato un segnale chiaro, mostrando di poter creare pericoli concreti. La Dolomiti Bellunesi per ora difende con ordine, provando a rallentare il ritmo e a ripartire in contropiede. Match che promette scintille. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo al tanto atteso momento delle statistiche anche per la diretta di Virtus Verona Dolomiti Bellunesi, una sfida che merita di essere approfondita anche con la nostrab rubrica per esplorare quelli che sono i pattern delle due squadre alla ricerca della possibile vincente finale. Confronto interessante tra due squadre con stili diversi. La Virtus Verona costruisce soprattutto attraverso la fisicità: la squadra percorre in media 11,2 km a giocatore e lavora tanto in pressing, pur fermandosi a circa 400 passaggi completati a gara.

La Dolomiti Bellunesi hanno un’impronta più tecnica: 82% di precisione nei passaggi, con 430 scambi medi, e un xG che tocca l’1.3 grazie a un buon numero di tiri nello specchio (quasi 6 a partita). Il duello potrebbe giocarsi proprio sulla capacità della Virtus di limitare il palleggio avversario senza perdere compattezza. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Virtus Verona Doloiti Bellunesi, il nostro commento live sta per cominciare e siamo sicuri che non vogliate perderlo! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIRTUS VERONA DOLOMTI BELLUNESI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Virtus Verona Dolomiti Bellunesi saremo sui canali del satellite per tutti gli abbonati, con diretta streaming video che è invece disponibile su Now Tv.

VIRTUS VERONA DOLOMITI BELLUNESI: PER RISALIRE!

Ci lanciamo verso la diretta Virtus Verona Dolomiti Bellunesi che, alle ore 17:30 di domenica 21 settembre, va in scena per la quinta giornata del girone A di Serie C 2025-2026. Cosa aspettarsi da questa partita? La Virtus Verona, che tecnicamente punta un posto nei playoff, fino a questo momento ha raccolto 4 punti.

Ha già perso due volte, contro Arzignano e Inter U23; sono sempre state partite equilibrate quelle della formazione rossoblu, che però nelle prime quattro giornate ha ottenuto una sola vittoria e nello specifico quella sul campo della Pro Vercelli.

La Dolomiti Bellunesi invece sta affrontando la prima, storica stagione in Serie C; è ancora alla ricerca della prima vittoria tra i professionisti (Coppa Italia compresa), per il momento due pareggi e altrettante sconfitte per un ritmo che non è pessimo ma certamente nemmeno troppo positivo in questo momento.

La diretta Virtus Verona Dolomiti Bellunesi ci dirà allora tra poco quello che accadrà in campo in una partita nella quale la vittoria serve a entrambe le squadre, noi possiamo accomodarci e iniziare a dare uno sguardo più approfondito alle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA DOLOMITI BELLUNESI

Leggendo la diretta Virtus Verona Dolomiti Bellunesi dal punto di vista delle scelte di campo, ecco il 3-5-2 di Luigi Fresco con De Marchi e Mattia Pagliuca che insidiano Fabbro e Tommaso Mancini nel reparto avanzato, i due laterali di centrocampo dovrebbero essere Patanè e Bassi con una zona mediana nella quale Fanini fa il riferimento centrale con Zarpellon e Muhameti (ma occhio a Odogwu e Bulevardi) come mezzali, quindi una difesa con Daffara, Munaretti e Toffanin che si dovrebbe piazzare a protezione del portiere Alfonso.

La risposta di Nicola Zanini è affidata allo stesso modulo nel quale Consiglio difende i pali; Gobetti, Alcides e Mondonico sono i tre difensori con la collaborazione di Saccani e Mignanelli piazzati sulle corsie esterne, come interno di centrocampo si candida Clemenza che porterebbe la squadra ospite a giocare con il trequartista in un 3-4-1-2, confermando gli altri centrali Brugnolo e Burrai (grande esperienza per lui, già capitano anche qui) e due attaccanti che sarebbero Marconi e Olonisakin, anche se è vivo il ballottaggio con Scapin e Casanova che possono sperare di avere un posto tra i titolari.