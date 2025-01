Diretta Virtus Verona Feralpisalò: presentazione delle squadre

La diretta Virtus Verona Feralpisalò si terrà alle 15.00 e sarà valida per la giornata 23 del girone A di Serie C e metterà a confronto due squadre ottimamente allenate e in questa prima parte di stagione hanno vissuto cammini simili ma con esiti leggermente differenti, la Virtus Verona infatti nonostante le tante belle prestazioni non sempre è riuscita a portare a casa i punti che le spettavano e con 27 punti occupa l’undicesima posizione in classifica, a 4 punti dai playoff. La Feralpisalò invece ha ottenuto 12 vittorie in 22 gare e con 42 punti è stabile al terzo posto che vorrebbe dire saltare un turno di playoff, nell’ultima gara i verdeblu hanno vinto di misura contro la Pro Patria 1-0 in casa, mentre la Virtus Verona arriva alla sfida da una sconfitta per 3-0 contro il Novara.

Diretta Virtus Verona Feralpisalò: le probabili formazioni

Per la sfida del Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini la squadra di casa dovrebbe essere schierata dal mister Luigi Fresco con il 3-5-2 visto durante la stagione con Alfonso in porta, Toffanin, Daffara e Manfrin in difesa, Amadio e Calabrese sulle fasce e Zarpellon, Metlika e Mehic in mezzo al campo, Lerco e De Marchi come terminali offensivi. La Feralpisalò invece dovrebbe scendere in campo con gli stessi undici dell’ultima gara con il 3-4-2-1 di mister Aimo Diana, con Liverani tra i pali, Pilati, Luciani e Balestrero come terzetto di difesa, Boci e Vesentini sugli esterni con Hergheligiu e Zennaro a completare il centrocampo, Pellegrini unica punta supportato da Cavuoti e Di Molfetta

Diretta Virtus Verona Feralpisalò: come trovare le info streaming video e tv

Per seguire la diretta Virtus Verona Feralpisalò sarà necessario per gli interessati essere in possesso di un abbonamento al servizio di Sky Sport, si potranno poi sintonizzare sul canale di Sky Sport Calcio e sulle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Diretta Virtus Verona Feralpisalò: il pronostico della partita

La diretta Virtus Verona Feralpisalò ha un netto favorito per la vittoria finale e si tratta degli ospiti che dopo 3 vittorie consecutive non vogliono fermarsi e cercano la quarta per allungare ancora di più sull’Atalanta U23 e avvicinarsi al Vicenza, la Virtus Verona invece vuole tornare alle vittorie trovate prima della gara di Novara, riscattare la brutta prestazione e avvicinarsi alla Lumezzane che ora occupa l’ultima posizione valida per i playoff. Nonostante le due squadre siano di buon livello la Feralpisalò sembra essere di un altro livello per questo campionato e potrebbe approfittare del carattere altalenante dei padroni di casa, che però sicuramente cercheranno di portare via i 3 punti davanti al proprio pubblico.

