Diretta/ Virtus Verona Feralpisalò streaming video tv: ecco i 10 precedenti

DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ: IL TESTA A TESTA

Ci avviciniamo sempre più al calcio d’inizio nella diretta di Virtus Verona Feralpisalò: ormai questa partita ci fa compagnia ininterrottamente dalla stagione 2018-2019, le due società hanno anche cambiato girone nel campionato di Serie C ma lo hanno sempre fatto a braccetto. Il bilancio delle 10 gare ci parla di quattro vittorie della Feralpisalò e tre della Virtus Verona, con tre pareggi che sono sempre stati degli 1-1 e curiosamente sempre andati in scena in casa dei Leoni del Garda. Nello scorso campionato i veneti hanno vinto al Gavagnin-Nocini dopo aver pareggiato in trasferta; l’ultima vittoria della Feralpisalò risale al marzo 2021 e si era trattato di un roboante 4-0, a seguito del quale i verde-blu si erano imposti nel secondo turno dei playoff pareggiando 1-1, e facendo valere la regola sulla migliore posizione nella classifica della stagione regolare.

Video/ Feralpisalò Pergolettese (1-0) gol e highlights: vittoria di misura!

L’ultima vittoria esterna della Feralpisalò è anche l’unica mai centrata da questa squadra: nel gennaio 2020, poco prima del lockdown, Stefano Sottili aveva battuto il collega Luigi Fresco trovando i gol di Luca Guidetti e Fabio Scarsella, alla Virtus Verona non era bastato il temporaneo pareggio che Raphael Odogwu aveva trovato nel recupero del primo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ FeralpiSalò Pergolettese (risultato finale 1-0): decide Di Molfetta!

VIRTUS VERONA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Virtus Verona Feralpisalò, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Virtus Verona Feralpisalò esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Novara Virtus Verona (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche

OSPITI FAVORITI!

Virtus Verona Feralpisalò, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la quinta giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi, ovvero la salvezza e la zona promozione.

La Virtus Verona ha raccolto 3 punti nelle prime quattro giornate di campionato, frutto di tre pareggi ed una sconfitta. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno raccolto uno 0-0 sul campo del Verona. La Feralpisalò, invece, è a quota 9 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo turno la formazione di Vecchi ha vinto 1-0 contro la Pergolettese, rete decisiva di Di Molfetta.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FERALPISALÒ

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Feralpisalò, in programma tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi con il probabile undici della compagine di casa, schierata con il 3-5-2: Sibi, Daffara, Ruggero, Munaretti, Talarico, Lonardi, Tronchin, Hallfredsson, Amadio, Gomez, Danti. Passiamo adesso alla formazione allenata da mister Vecchi, in campo con il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines, Icardi, Balestrero, Zennaro, Di Molfetta, Guerra, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo i bookmakers per la diretta Virtus Verona Feralpisalò vede favorita la formazione ospite. Andiamo ad analizzare le quote per le scommesse grazie ai dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Virtus Verona è data a 3,25, il pari è a 2,95, mentre il successo della Feralpisalò è quotata 2,25. Non ci si attende una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 1,48, mentre l’Over 2,5 è a 2,45. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA