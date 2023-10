Diretta Virtus Verona Fiorenzuola/ Risultato live streaming video tv: aria di crisi (Serie C 20 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA FIORENZUOLA: SQUADRE IN CALO!

Virtus Verona Fiorenzuola, che sarà in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre, si gioca per la decima giornata nel girone A di Serie C 2023-2024. Abbiamo due squadre con classifica diversa, separate infatti da 8 punti, ma entrambe in calo: la Virtus Verona è partita benissimo ed è immediatamente riuscita a portarsi in una posizione utile per inseguire la promozione diretta, ma poi ha perso un po’ di smalto come dimostra anche la sconfitta contro l’Albinoleffe, ad ogni modo la graduatoria è ancora del tutto buona ma bisogna stare attenti a non tirare troppo la corda.

Il Fiorenzuola il ritmo giusto non lo ha ancora trovato: l’anno scorso rivelazione nella prima parte del campionato, stavolta già in zona playout con due vittorie e ben sei sconfitte, ultima delle quali lo 0-4 interno contro il Legnago che ha portato all’esonero di Andrea Bonatti. Staremo dunque a vedere quale delle due squadre eventualmente si riscatterà nella diretta di Virtus Verona Fiorenzuola; aspettando che la partita del Gavagnin-Nocini prenda il via possiamo provare a fare qualche considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VIRTUS VERONA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Fiorenzuola viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FIORENZUOLA

È da vedere se nella diretta Virtus Verona Fiorenzuola Luigi Fresco voglia cambiare qualcosa nel suo 3-4-1-2: in difesa Ruggero dovrebbe giocare con Faedo e Ntube a protezione del portiere Sibi, sulle corsie laterali invece arriveranno le conferme per Daffara e Manfrin ma in mezzo al campo Mehic e Toffanin, così come Zarpellon, se la giocano con Demirovic e Metlika. Il veterano e capitano Danti dovrebbe essere in campo sulla trequarti, anche se è in ballottaggio con Begheldo; il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Zigoni e Casarotto, favoriti su Menato.

Sulla panchina del Fiorenzuola siedono Francesco Turrini, promosso dalla Primavera, ed Ettore Guglieri già vice di Bonatti: possiamo ipotizzare un 4-2-3-1 con Potop e Cremonesi a protezione di Sorzi, poi sulle corsie Coghetto a destra e Sussi a sinistra mentre in mezzo al campo Di Quinzio potrebbe essere l’opzione per affiancare Stronati, con Di Gesù altra alternativa. Gonzi, Beretta e Morello sono insidiati da Omoregbe, Assane Seck e Anelli sulla trequarti; allo stesso modo Ceravolo deve guardarsi dalla concorrenza di Alberti e Oneto.











