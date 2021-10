DIRETTA/ Virtus Verona Fiorenzuola video streaming tv: è partita senza storia

DIRETTA VIRTUS VERONA FIORENZUOLA: SFIDA INEDITA

Mentre aspettiamo la diretta di Virtus Verona Fiorenzuola, dobbiamo osservare che questa partita del girone A di Serie C allo stadio Gavagnin-Nocini della città veneta sarà a modo suo oggi pomeriggio un avvenimento storico, dal momento che queste due formazioni non si erano mai affrontate prima di oggi in un match ufficiale nel calcio professionistico. Di conseguenza non possiamo fare un testa a testa “storico” fra Virtus Verona e Fiorenzuola, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt: siamo al valore di 3,40 milioni di euro complessivi per la rosa della Virtus Verona, cioè 113.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio veronese, mentre per il Fiorenzuola siamo a 2,15 milioni complessivi e 83.000 euro medi per ogni giocatore degli emiliani. Differenze sulla carta abbastanza significative, chissà se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS VERONA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VENETI FAVORITI!

Virtus Verona Fiorenzuola, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni hanno regalato segnali di riscossa importanti nel turno infrasettimanale di campionato. Gli scaligeri hanno finalmente rotto il tabù della prima vittoria in questo campionato, andando ad espugnare col punteggio di 1-3 il campo del Seregno, risalendo fuori dalla zona più calda della classifica, a quota 9 punti e a -2 dagli avversari di turni.

11 punti in classifica li ha infatti il Fiorenzuola, che è tornato alla vittoria mercoledì scorso piegando in casa con il punteggio di 3-1 la Pergolettese e interrompendo così una striscia negativa che vedeva i piacentini reduci da due sconfitte consecutive subite contro Trento e Triestina. Fiorenzuola finora capace di fare buone cose tra le mura amiche ma abbastanza in difficoltà in trasferta, dove è reduce da 3 ko consecutivi e non fa punti dallo 0-0 in casa della Pro Sesto del 18 settembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara; Zarpelloni, Hallfredsson, Lonardi; Danti; Marchi, Pittarello. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola, Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Nelli, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



