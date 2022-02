Diretta Virtus Verona Giana Erminio/ Streaming video tv: la classifica… (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO: SFIDA IMPORTANTE PER LA SALVEZZA

Appuntamento con la diretta di Virtus Verona – Giana Erminio in questa domenica 20 febbraio. Le due squadre scendono in campo alle 14:30 per la 28esima giornata di Serie C, girone A. Un match importante per le due formazioni, attualmente distanti solamente 4 punti in classifica. I veneti sono tredicesimi con 27 punti, ma il rendimento delle ultime sei gare ha lasciato davvero l’amaro in bocca: in sei sfide, è stato raccolto solamente un punto. Un rendimento davvero inspiegabile che i padroni di casa, oggi, vogliono invertire.

Allo stesso tempo la Giana Erminio ha dalla sua motivazioni altrettanto importanti: in classifica ha 23 punti in 26 gare disputate ed è al diciottesimo posto. Nell’ultimo turno ha perso contro la capolista Sudtirol e dunque vuole rialzare la testa subito, e provare ad ottenere la salvezza.

DIRETTA VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove si potrà seguire la diretta di Virtus Verona Giana Erminio? Il match della 28esima giornata di Serie C non si potrà vedere né su Rai Sport, in chiaro, né su Sky Sport, in Pay tv. L’unico modo per seguire la gara, importantissima in ottica salvezza, sarà seguirla su Eleven Sports, piattaforma dedicata alla Serie C. Per guardare la sfida è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale o comprare la singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO

I padroni di casa della Virtus Verona dovranno fare a meno di due giocatori importanti per la diretta della gara contro la Giana Erminio. Non ci saranno infatti Melika e Hallfredsson, entrambi squalificati. Il tecnico Gigi Fresco ha dichiarato alla vigilia: “Chi andrà in campo farà bene. Abbiamo altre assenze a cui far fronte oltre quelle di Halfredsson e Metlika. Qualcosa cambieremo, anche nel modulo? Valutiamo anche quello. In questo momento serve spirito di sacrificio. Vogliamo uscire, tutti insieme, da questa situazione”. La voglia di far bene, dunque, c’è. Scopriamo le probabili formazioni sia della Virtus Verona che della Giana Erminio.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel; Mazzolo, Cella, Pellacani; Daffara, Zarpellon, Danieli, Lonardi, Zugaro; Zigoni, Nalini. All. Fresco

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Carminati, Bonalumi, Magri; Palazzolo, Panatti, Acella, Pinto, Colombini; Perna, Corti. All. Contini

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa dicono le quote scommesse per la diretta tra Virtus Verona e Giana Erminio? La Snai quota la vittoria dei padroni di casa a 2.15. Il pareggio è dato invece a 2.90 mentre la vittoria degli ospiti è quotata 3.75, dunque ritenuta meno probabile dai boomakers. L’andamento del match rispecchierà le quote stabilite? Lo vedremo oggi alle ore 14.30!

