Diretta Virtus Verona Inter U23 streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di Serie C, girone A.
DIRETTA VIRTUS VERONA INTER U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!
Sta per cominciare la diretta Virtus Verona Inter U23: il primo anno tra i professionisti può sempre essere complicato, lo sa bene ad esempio il Milan Futuro che, pronti via, ha già interrotto la sua avventura in Serie C con la retrocessione avvenuta attraverso il playout (perso contro la Spal che, ironia della sorte, non si è poi iscritta al campionato). Anche la Juventus Next Gen ha dovuto avere i suoi scossoni prima di riuscire a mettere le mani sulla Coppa Italia di Lega Pro e fare più di un viaggio anche alla fase nazionale dei playoff; era invece partita subito bene l’Atalanta U23, mentre l’Inter attende ancora la prima vittoria.
Vedremo se arriverà oggi, contro una Virtus Verona che si può dire agli antipodi rispetto ai nerazzurri: sappiamo che da oltre 40 anni Luigi Fresco ricopre il doppio ruolo di presidente e allenatore della società scaligera, che per la longevità del progetto rappresenta un unicum nel calcio italiano e non solo e adesso sogna, una volta di più, il grande avvento in Serie B. Chissà che questo possa essere l’anno buono; lo scopriremo, per ora mettiamoci comodi e lasciamo che il campo ci dica come andranno le cose questa sera, con la diretta Virtus Verona Inter U23 che può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)
RECUPERO DI FUOCO!
Si gioca la diretta Virtus Verona Inter U23, alle ore 19:00 di mercoledì 17 settembre presso il Gavagnin-Nocini: la partita è valida come recupero della terza giornata nel girone A di Serie C 2025-2026, rinvio chiesto dai nerazzurri per i tanti convocati negli impegni delle nazionali, nella finestra internazionale.
È tra l’altro un’Inter U23 che va ancora alla ricerca della sua prima vittoria di sempre: impatto duro quello con il professionismo per i giovani nerazzurri che, dopo aver pareggiato le prime due partite, hanno perso in casa contro il Lecco e dunque sguazzano già in zona playout, pur con tanto tempo per recuperare.
La Virtus Verona invece è una squadra che può giocarsi un posto nei playoff, ma quest’anno non è partita benissimo; eppure nel fine settimana ha piegato la Pro Vercelli prendendosi la prima vittoria in campionato, e ora può risalire la corrente.
Staremo a vedere, di sicuro la situazione di classifica ci dice che la diretta Virtus Verona Inter U23 è una partita molto delicata ma sarà il campo a fornire il suo verdetto, noi nell’attesa possiamo solo scoprire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gavagnin-Nocini tra poco.
PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA INTER U23
L’ormai leggendario Luigi Fresco si affida al 3-5-2 per la diretta Virtus Verona Inter U23: davanti gioca Fabbro autore di una doppietta a Vercelli, con lui stavolta potrebbe toccare a Mattia Pagliuca o De Marchi mentre a centrocampo cerca spazio Amadio, che potrebbe completare la linea con Muhameti e Zarpellon aiutati dai due esterni che possono essere Patanè e Cuel, ma in mezzo occhio anche a Bulevardi e Odowgu, tante soluzioni. Difesa invece composta da Daffara, Munaretti e Toffanin per la Virtus Verona; in porta come sempre andrà Alfonso, che gioca con un inusuale numero 2.
L’Inter U23 viene invece schierata da Stefano Vecchi con lo stesso modulo e qualche modifica rispetto a domenica: Leonardo Bovo e Topalovic possono tornare titolari in mezzo, fuori quasi certamente Kaczmarski e poi magari uno tra Fiordilino e Kamate. Cinquegrano e Cocchi saranno sempre gli esterni, da valutare Dilan Zarate eventualmente cambiando modulo e passando al 3-4-2-1 con solo uno tra Mosconi e Spinaccè davanti, senza dimenticarsi di Zuberek e Lavelli; in difesa Maye insidia Stante, con Alexiou e Prestia potrebbe formare il reparto che agisce davanti al portiere Calligaris.
VIRTUS VERONA INTER U23: PRONOSTICO E QUOTE
Possiamo citare anche le quote che l’agenzia Sisal ha lasciato sulla diretta Virtus Verona Inter U23, secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra scaligera vi permetterebbe di raccogliere una somma corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul piatto; con l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X arriviamo a una vincita ammontante a 3,10 volte la vostra giocata, infine il segno 2 che identifica il successo dei nerazzurri vi farebbe guadagnare 2,50 volte la giocata.