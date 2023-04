DIRETTA/ Virtus Verona Juventus U23 video streaming tv: bianconeri contro un tabù

DIRETTA VIRTUS VERONA JUVENTUS U23: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Virtus Verona Juventus U23 soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. In totale sono tre le sfide disputate tra veneti e bianconeri, tutte nel giro degli ultimi due anni. Il bilancio pende dalla parte dei rossoblu: 2 vittorie per la Virtus Verona, 1 pareggio e Juventus U23 ancora a secco di successi.

La prima tra le due squadre risale al 28 novembre del 2021: vittoria corsara della Virtus Verona per 0-1 grazie alla rete di Pittarello. Nella gara di ritorno, invece, pareggio per 1-1: a segno Barrenechea e Zigoni. Infine, la gara d’andata di questo campionato: vittoria della Virtus Verona per 0-3 con timbri di Gomez, Talarico e Zarpellon. (Aggiornamento di MB)

VIRTUS VERONA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Verona Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Virtus Verona Juventus U23, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Già sicura della partecipazione ai play off la formazione scaligera, reduce da un pareggio sul campo del Renate che l’ha lasciata al settimo posto in classifica a -1 dal Padova, con la possibilità dunque di migliorare ulteriormente il piazzamento in questo ultimo turno della regular season.

La Juventus U23 scivolando in casa contro l’Arzignano si ritrova invece un punto fuori le prime dieci posizioni. Dopo la vittoria sfumata in Coppa Italia i giovani bianconeri dovranno cercare un sorpasso in extremis per non ritrovarsi fuori dalla post season. All’andata la Virtus Verona si è imposta con uno schiacciante 0-3 in casa della Juventus U23, 1-1 invece nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato in Veneto il 2 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Juventus U23, match che andrà in scena all0 stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Cella, Ruggero, Faedo; Daffara, Manfrin, Lonardi, Tronchin; Danti; Casarotto, Gomez. Risponderà la Virtus Verona allenata da Massimo Brambilla con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Barrenechea, Sersanti, Iling-Junior; Soulé; Sekulov, Da Graca.

VIRTUS VERONA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











