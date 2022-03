Diretta/ Virtus Verona Lecco streaming video tv: blucelesti in ascesa (Serie C)

Virtus Verona Lecco, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Blucelesti in ascesa e in grande forma dopo la serie di quattro vittorie consecutive messe in fila contro Mantova, Giana Erminio, Renate e nell’ultimo impegno contro la Pergolettese. Dodici punti che hanno rilanciato il Lecco al quinto posto in classifica, a braccetto con la Triestina nel girone A.

La Virtus Verona dovrà cercare di arginare il gran momento degli avversari provando anche a reagire all’ultima sconfitta esterna subita contro il Fiorenzuola. Scaligeri ora a +3 sulla zona play out, con la quota salvezza che si sta sensibilmente alzando nel girone A. Nel match d’andata a Lecco 2-2 il risultato finale, l’ultimo precedente in casa degli scaligeri risale ai tempi della Serie D, il primo marzo 2015 il match si risolse in un pareggio, 1-1 il risultato finale.

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Lecco, match che andrà in scena al Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sheikh; Pellacani, cella, Daffara; Lonardi, Amadio, Halfredsson, Zarpellon, Nalini; Marchi, Danti. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Nesta, Battistini,Marzorati, Sparandeo; Giudici, Kraja, Masini, Vasic; Ganz, Nepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.70, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

