Diretta Virtus Verona Lecco, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Gavagnin-Nocini per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO (RISULTATO LIVE 0-2): DUPLICE FISCHIO

Si chiude il primo tempo di questa diretta con il Lecco avanti 0-2 sulla Virtus Verona, grazie a una prestazione solida e cinica sotto porta. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Sipos in contropiede, la squadra ospite ha continuato a spingere, trovando il raddoppio con il suo numero dieci, Furrer, autore di una rete di grande qualità.

Diretta/ Spezia Palermo (risultato 0-0) video streaming video tv: gol di Pohjanpalo (Serie B, 4 ottobre 2025)

L’azione è nata da una palla inattiva ben orchestrata, con una serie di tocchi rapidi che hanno disorientato la difesa di casa: Furrer ha ricevuto al limite e, con un destro preciso, ha insaccato portando i suoi sul doppio vantaggio. La Virtus ha provato a reagire, ma con poca lucidità negli ultimi venti metri, trovando davanti a sé un Lecco attento e ordinato. Primo tempo a tinte blucelesti, con gli ospiti che vanno all’intervallo in pieno controllo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Renate Cittadella (risultato 0-0) video streaming tv: corner da dimenticare(Serie C, 4 ottobre 2025)

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Avvio di gara subito vibrante nella diretta di Virtus Verona Lecco, con gli ospiti avanti 0-1 grazie al gol di Sipos. La rete nasce da un’azione rapida e ben orchestrata: un difensore del Lecco recupera palla nella propria metà campo e lancia con precisione millimetrica verso Sipos, che scatta alle spalle della difesa avversaria.

L’attaccante controlla in corsa e, con grande freddezza, batte il portiere in uscita con un diagonale preciso, firmando il vantaggio al primo vero affondo della partita. La Virtus Verona prova a reagire, ma il Lecco continua a mostrarsi compatto e pronto a sfruttare ogni spazio lasciato scoperto. Un inizio perfetto per i lombardi, che hanno trasformato il primo contropiede in oro puro. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Inter Cremonese (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Lautaro! (Serie A, 4 ottobre 2025)

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Adesso vediamo i numeri prima della diretta di Virtus Verona Lecco, in questo modo capiremo chi tra queste due squadre potrà avere maggiori possibilità di portare a casa i tre punti. La Virtus Verona si presenta con numeri da squadra ordinata ma poco incisiva: possesso medio al 48%, precisione nei passaggi al 77%, e un xG di 0.95, con appena 9 tiri a partita. La forza dei rossoblù sta nei piazzati: 6 corner guadagnati di media, che diventano spesso l’occasione principale per creare pericoli. Il Lecco, invece, gioca con più coraggio: possesso al 52%, precisione all’80%, e un xG di 1.25, con 13 tiri prodotti a gara (5 nello specchio).

In difesa però concede parecchio, 12 tiri a partita, compensando con un buon atteggiamento fisico: percorre in media 111 km e pressa alto. Una partita che promette equilibrio tra l’organizzazione della Virtus e l’intensità del Lecco. Il fischio di inizio è alle porte e adesso vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché il fischio iniziale della diretta di Virtus Verona Lecco sta per cominciare, si parte! (ag. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In streaming si potrà vedere la diretta Virtus Verona Lecco grazie all’applicazione Sky Go. Chi è abbonato a Sky potrà dunque seguire la sfida senza andare di persona allo stadio. Un’altra soluzione è rappresentata dalla messa in onda televisiva che sarà garantita sul canale Sky Sport 252.

OSPITI VICINI ALLA VETTA

Comincia sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:30 la diretta Virtus Verona Lecco. Presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini i lombardi proveranno ad approfittare della sfida tra Vicenza ed Alcione Milano per scalzare i biancorossi in vetta alla classifica del girone A della Serie C 2025/2026 nel caso in cui dovessero vincere fuori casa.

Adesso a quota diciassette punti, i blucelesti si trovano in seconda posizione solitaria a due lunghezze di distacco dalla compagine allenata da mister Fabio Gallo. Nonostante la presenza alle loro spalle di Union Brescia, Inter Under 23 ed Alcione Milano che potrebbero agganciarli in graduatoria, i Manzoniani sognano il primato solitario.

I veneti però non sono poi così tanto lontani dai rivali dell’ottava giornata di campionato piazzandosi appunto all’ottavo posto con i loro nove punti, gli stessi ottenuti dalla Pro Vercelli. Tutte e due le formazioni impegnate quest’oggi sono inolte in serie positiva non avendo più perso da almeno tre partite.

I rossoblu arrivano dal pareggio maturato contro l’Union Brescia per 1 a 1 in settimana mentre gli uomini guidati in panchina dal tecnico Valente non sono stati in grado di andare oltre un pari senza reti in casa contro la Giana Erminio in un altro derby lombardo.

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Virtus Verona Lecco: si profila un 3-5-2 dall’inizioe per il tecnico Luigi Fresco ed i suoi padroni di casa con Sibi in porta protetto da Daffara, Toffanin e Munaretti, Patanè, Bulevardi, Fanini, Zarpellon e Saiani a centrocampo, Odogwu e Fabbro come coppia d’attacco. Il tecnico Federico Valente dovrebbe invece decidere di schierare gli ospiti all’inizio secondo il modulo 3-4-3 con Furlan tra i pali, Battistini, Tanco e Romani in difesa, Pellegrino, Zanellato, Mallamo e Kritta sulla mediana, Galeandro, Sipos e Furrer nel tridente offensivo.

DIRETTA VIRTUS VERONA LECCO, LE QUOTE

Appare come una gara a senso unico quella prospettata dai bookmakers nelle quote offerte per la diretta Virtus Verona Lecco. Agenzie di scommesse come per esempio Sisal pagheranno infatti il segno 2, equivalente al successo degli ospiti, ad appena 1.95. Questo numero è in netto contrasto con quanto pagato per l’1, ovvero il successo dei padroni di casa, e cioè 4.10. Più facile che la sfida possa concludersi in parità, col segno x indicato a 2.90.