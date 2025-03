Diretta Virtus Verona Lecco (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Gavagnin-Nocini le formazioni di Virtus Verona e Lecco pareggiano per 1 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro i virtussini trovano il gol del meritato pareggio al 79′ quando Manfrin trasforma il calcio di rigore assegnato per fallo di Ferrini su De Marchi. All’85’ Mehic manca il sorpasso. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente alla Virtus Verona di salire a quota 48 ed al Lecco di portarsi a 37 punti nella classifica del girone A della Serie C. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

Diretta Virtus Verona Lecco streaming video, dove seguire la partita

La diretta Virtus Verona Lecco del Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini potrete seguirla su Sky Sport (canale 252) o su cellulare collegandosi alle piattaforme di diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Virtus Verona e Lecco è ancora di 0 a 1. In questo avvio di secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera, i rossoblu ripartono forte cogliendo un palo su calcio piazzato con Gatti al 54′ mentre De Marchi non riesce poi a battere Furlan al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Virtus Verona e Lecco sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti mancano una chance per raddoppiare con Sipos al 23′. I padroni di casa non fanno di meglio sia con Zarpellon al 24′ che con De Marchi di testa poi al 34′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Virtus Verona e Lecco è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa sfiorano il bersaglio al 2′ con Ronco su punizione ma gli ospiti passano invece in vantaggio al 5′ grazie alla rete messa a segno da Sipos, di testa su assist di Frigerio. Ecco le formazioni ufficiali: VIRTUS VERONA (3-5-2) – Alfonso, Mehic, Daffara, Metlika, Zarpellon, De Marchi, Toffanin, Gatti, Ronco, Calabrese, Fabbro. A disposizione: Ficeli, Fortin, Catena, Lodovici, Amadio, Contini, Manfrin, Bassi, Filippi, Saiani, Cuel, Lerco, Cielo, Fiori, Odogwu. Allenatore: Fresco. LECCO (3-5-2) – Furlan, Marrone, Galeandro, Ferrini, Zanellato, Sipos, Frigerio (v.cap.), Marino, Martic, Cavallini, Kritta. A disposizione: Fall, Dalmasso, Anderson, Di Gesù, Sene, Battistini, Stanga, Kristoffersen, Anastasini, Di Dio, Polito. Allenatore: Valente. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Partita combattuta

La diretta Virtus Verona Lecco andrà in scena alle 17.30: i veneti vogliono qualificarsi per i playoff e ora ci riuscirebbero essendo sesti con 47 punti, arrivano alla partita dopo il pareggio 0-0 in casa della Pro Vercelli.

Il Lecco invece sta cercando di salvarsi senza dover passare dai playout, impresa difficile ma che gli sta riuscendo, ora è al quindicesimo posto con 36 punti e si presenta dopo l’ottimo pareggio 1-1 con L.R. Vicenza.

Virtus Verona Lecco, probabili ventidue in campo

Per la diretta Virtus Verona Lecco il Virtus Verona dovrebbe venire schierati dal tecnico Luigi Fresco con il 4-5-1 con Sibi tra i pali, Calabrese e Daffara gli esterni con Toffanin e Ronco difensori centrali a completare il reparto, Lerco e Zarpellon sulle fasce con Mehic, Gatti e Rispoli in mezzo al campo, Contini unica punta.

Il Lecco risponde con il 3-4-3 del mister Federico Valente con Furlan in porta, Ferrini, Marrone e Martic i tre difensori centrali, Cavallini e Kritta gli esterni con Frigerio e Marino a completare il centrocampo, tridente offensivo formato da Attys e Galeandro sulle fasce e Sipos come riferimento centrale.7

Virtus Verona Lecco, quote e possibile esito finale

La diretta Virtus Verona Lecco è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito per la vittoria finale ovvero i padroni di casa visto il netto distacco in classifica tra le due squadre, gli ospiti poi non sono una difesa solidissima e questo dovrebbe favorire nettamente i veneti che sanno approfittare di ogni occasione gli si para davanti.

Secondo bet365 il risultato è più in bilico di quello che può sembrare, la vittoria della Virtus Verona infatti è quotata solamente 2.40 ma la vittoria del Lecco ha una quota poco più alta di 2.75, il pareggio invece ha la quota più alta di 3.10.