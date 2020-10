Diretta/ Virtus Verona Legnago (Serie C) streaming e tv: il piccolo derby della Scala

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO: DERBY VERONESE

Virtus Verona Legnago, diretta dal signor Scarpa di Collegno, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone B, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini. Andrà in scena quello che a tutti gli effetti si potrà chiamare il “Piccolo derby della Scala”, visto che dopo quello tra Hellas Verona e Chievo, altre due formazioni veronesi si affronteranno in una stracittadina nello stesso torneo tra i professionisti. La Virtus Verona ormai è una frequentatrice abituale della terza Serie, rappresentante il quartiere di Borgo Venezia della città di Verona. Legnago ha ritrovato la Serie C da cui mancava dagli anni Quaranta ed è una nuova rappresentante della provincia, trovandosi a circa 40 chilometri dal capoluogo. La Virtus ha iniziato il suo campionato con due pari dall’identico punteggio, 1-1 in casa contro il Cesena e sul campo dell’Imolese. Il Legnago dopo il pari all’esordio in casa della Vis Pesaro ha potuto festeggiare la sua prima vittoria in campionato, battendo di misura tra le mura amiche il Ravenna grazie a una rete di Zanoli realizzata in chiusura di primo tempo.

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Virtus Verona Legnago, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA LEGNAGO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Virtus Verona e Legnago. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Beppe Scienza con un 4-3-3: Sibi, Visentin, Daffara, Bentivoglio, Arma, Danti, Danieli, Amadio, Cazzola, Marcandella, Pellacani. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Bugatti affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Colombo, Zanoli, Pellizzari, Perna, Ricciardi, Antonelli, Gasperi, Ranelli, Giacobbe, Rolfini, Grandolfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Virtus Verona Legnago grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,83, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,20, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,50 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA