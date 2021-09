Diretta Virtus Verona Legnago/ Streaming video tv: pessimo avvio per i due club

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO: PESSIMA PARTENZA, CHI SI RISCATTERÀ?

Virtus Verona Legnago, diretta dall’arbitro Ettore Longo, è la partita in programma oggi, domenica 19 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo alla quarta giornata della Serie C e per il girone A ecco che si para davanti la diretta tra Virtus Verona Legnago, match che pure si prospetta come gran occasione di riscatto per due club che hanno cominciato nel peggiore di modi la propria stagione. Con una sfida da recuperare, i rossoblu hanno fin qui recuperato solo sconfitte, contro Sudtirol e Renate: davvero un pessimo avvio per gli uomini di Fresco.

Non hanno fatto di meglio certo i biancazzurri di Mister Colella: il Legnago nei primi scampoli di campionato ha messo da parte appena un punticino, ottenuto con il pari sul Mantova e pure in settimana è stato eliminato al tabellone della Coppa Italia di serie C per mano del Padova . Davvero cattivi risultati per entrambe le squadre: chissà chi già oggi si riscatterà!

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Verona Legnago partita che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia per assistere al match di Serie C c’è la possibilità della diretta streaming video, affidata al portale Eleven Sports che da anni è la casa del calcio di terza divisione, e fornirà tutte le partite della stagione ai suoi abbonati o a chi decida di acquistare di volta in volta il singolo evento.

VIRTUS VERONA LEGNAGO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Virtus Verona e Legnago, facile immaginare che entrambi gli allenatori punteranno oggi solo su i loro titolari. Fissato allora il consueto 4-3-1-2, ecco che Fresco questa sera per la Virtus Verona, punterà ancora su Pittarello e Arma in attacco, con Danti pronto sulla linea della trequarti. A centrocampo ci sarà spazio per Lonardi, come anche per Metlika e Danieli: in difesa mancherà lo squalificato Daffara, ma pure ci saranno dal primo minuto Faedo, Mazzolo e Zugaro.

Classico 4-3-3 invece per il Legnago di Mister Colella, che pure invece scommetterà su Ambrosini e Gasparotto in difesa, come pure sulla coppia Rossi-Antonelli schierata sull’esterno del reparto. A centrocampo rimane in cabina di regia Salvi con Yabrè e Giacobbo che invece faranno da mezzali dal primo minuto di gioco. Pochi dubbi anche in attacco con le magli consegnate a Laurenti, Buric e Contini: dalla panchina però scalpitano Sgarbi e Lazarevic.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto lo stato di forma dei due club appare complicato fissare un netto pronostico del match. Pure il portale di scommesse Eurobet dà ai padroni di casa il proprio favore come emerge dalle quote dell’1×2: qui il successo della Virtus Verona è stato dato a 2.15, contro il più alto 3.40 segnato per la vittoria del Legnago e il pareggio vale 3.10.

