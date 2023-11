Diretta/ Virtus Verona Lumezzane (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Virtus Verona Lumezzane sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo alcune statistiche interessanti relativamente alla partita. Virtus Verona che si posiziona al quarto posto in classifica con 23 punti raccolti all’interno delle prime 13 giornate di campionato. I gol realizzati da inizio campionato risultano essere 18, tre in meno quelli subiti. Rimanendo in tema marcatori bisogna evidenziare la presenza da parte di Matteo Casarotto.

Per l’attaccante della Virtus Verona 6 gol da inizio campionato di cui quattro all’interno delle mura amiche. Una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi ai primi tre posti. Lumezzane che si ritrova al quindicesimo posto in classifica con 14 punti raccolti all’interno delle prime 13 giornate di campionato. I gol realizzati sono 14 mentre tre in più quelli subiti. Ci sono ben quattro calciatori della formazione ospite ad aver segnato due reti: Spini, Malotti, Capelli e Cannavò. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA LUMEZZANE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Verona Lumezzane sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW. Anche la diretta streaming Virtus Verona Lumezzane sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Verona Lumezzane sarà un match destinato ad entrare nella storia visto che le due compagini si scontreranno per la prima volta in assoluto. Al fischio d’inizio ci troveremo davanti un Virtus Verona affamato di gol e con la ferrea volontà di mantenere la posizione alta della classifica, soprattutto dopo la rovinosa caduta dell’ultima partita, finita 4-0 per la Giana Erminio. Dall’altra parte, troveremo un Lumezzane – salito quest’anno sul trono dei professionisti, dopo anni militati tra serie D ed Eccellenza – determinato e rinvigorito dalle ultime vittorie (una rimediata in Coppa Italia) e dall’ultimissimo pareggio contro il Legnago Salus, terminato 0-0.

Per entrambe le squadre mancheranno dei pezzi importanti, come Juanito Gomez – espulso contro la Giana Erminio e quindi costretto ad uno stop di tre turni – e Pesce (per gli ospiti), che contro il Legnago ha rimediato la quinta ammonizione stagionale e ha guadagnato un turno di squalifica. Non tutto è perduto però: per la padrona di casa c’è ancora Matteo Casarotto. Il classe ’98 attualmente si trova alla quarta posizione nella classifica marcatori del girone, con sei reti conquistate. (Rossana Briga)

TRE PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

La diretta Virtus Verona Lumezzane, in programma sabato 18 novembre alle ore 14:00, racconta di due squadre distanti ben nove punti in classifica. I rossoblu stanno attraversando un momento altalenante e senza mezze misure. Se si prendono in esame il mese di ottobre e metà di novembre possiamo vedere come la Virtus Verona non ha mai pareggiato bensì vinto quattro volte e perso altrettante. Cinque di queste otto volte hanno visto il match finire 1-0, tre volte a favore della Virtus Verona e due a sfavore.

Il Lumezzane è reduce invece da due pareggi consecutivi, anche se bisogna fare delle precisazioni. Infatti l’1-1 contro l’Arzignano in Coppa Italia Serie C si è trasformato poi in una vittoria in virtù della rete ai supplementari di Ilari che è valso il passaggio del turno agli ottavi dove sarà il Padova ad attendere al varco. L’altro pareggio recente invece è in campionato ed è stato lo 0-0 interno contro il Legnago.

VIRTUS VERONA LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Virtus Verona Lumezzane vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Sibi con davanti a sé la difesa composta da Cabianca, Ruggero, Faedo e Daffara. A centrocampo le mezzali saranno Zarpellon e Metlika con Toffanin regista. In avanti Casarotto e Gomez con Demirovic trequartista.

Risponde il Lumezzane con il 4-3-3 che vede tra i pali Filigheddu, reparto difensivo formato da Regazzetti, Pisano, Dalmazzi e Parodi. Zona nevralgica del campo con Moscati, Pesce e Ilari mentre in avanti agiranno Spini, Gerbi e Cannavò.

VIRTUS VERONA LUMEZZANE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Lumezzane danno per favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo bwin, l’X fisso è a 3.10 mentre il 2 lo troviamo a 3.90. Sembra più probabile che si assisterà ad Under 2.5 piuttosto che un Over dato che le quote sono rispettivamente 1.57 e 2.25. Margine anche su Gol a 2.05 e No Gol a 1.66.











