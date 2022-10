Diretta/ Virtus Verona Mantova streaming video tv: a fondo classifica (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA MANTOVA: VENETI FAVORITI!

Virtus Verona Mantova, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Sfida a fondo classifica con gli scaligeri che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 4 partite di campionato, col pareggio in casa del Novara. All’ultima sconfitta di Trieste si è aggiunta poi per la Virtus quella in Coppa Italia in casa del Vicenza.

Il Mantova ha superato l’ostacolo di Coppa Italia, battendo di misura il Trento dopo il pari senza reti in casa contro la Pro Sesto. I virgiliani restano comunque a 4 punti in classifica, una sola lunghezza avanti al Mantova con 3. Il 21 novembre 2021 la Virtus Verona ha battuto di misura l’ultimo match casalingo contro il Mantova, che da quando gli scaligeri giocano tra i professionisti non ha mai espugnato lo stadio Gavagnin-Nocini.

VIRTUS VERONA MANTOVA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Mantova, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Mantova, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Lonardi, Faedo, Mazzolo; Daffara, Ruggero, Halfredsson, Talarico, Manfrin; Danti, Gomez. Risponderà il Mantova allenato da Nicola Corrent con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiorra, Pinton, Iotti, Matteucci, Ceresoli, Silvestro, De Francesco, Procaccio, Gerbaudo, Yeboah, Mensah.

VIRTUS VERONA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











