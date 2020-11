Diretta Virtus Verona Mantova/ Streaming video tv: ambizioni da playoff (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA MANTOVA: PLAYOFF NEL MIRINO!

Virtus Verona Mantova sarà diretta dal signor Gabriele Scatena, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 22 novembre: siamo allo stadio Gavagnin-Nocini per la 12^ giornata della Serie C 2020-2021. Nella classifica del girone B le due squadre hanno già fatto vedere di poter ambire ai playoff, anche se al momento sono fuori dalle prime 10: la Virtus Verona è ormai abituata al contesto della terza divisione e continua a migliorarsi dal punto di vista del passo, nell’ultimo turno però ha pareggiato contro il Gubbio mancando una bella occasione per recuperare qualche posizione e confermare la sua candidatura alla post season. Il Mantova è neopromosso ma non ha mai nascosto le sue ambizioni, come abbiamo visto da qualche risultato precedente; i virgiliani sono reduci dal Monday Night casalingo in cui hanno frenato la corsa del Modena, una delle principali candidate alla promozione diretta, e ora vanno a caccia di conferme. Vedremo quindi quale sarà l’esito della diretta di Virtus Verona Mantova; intanto proviamo a leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni della partita.

VIRTUS VERONA MANTOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Virtus Verona Mantova non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA MANTOVA

Assenza pesante in casa rossoblu per Virtus Verona Mantova: è squalificato Cazzola, quindi Luigi Fresco punterà su Delcarro per completare una mediana che dovrebbe prevedere ancora Lonardi e Danieli. Sulla trequarti Zarpellon è in ballottaggio con Bentivoglio e quest’ultimo rimane favorito, davanti capitan Danti sarà sempre il riferimento con Zecchinato e Arma che sperano nel posto. A protezione del portiere Giacomel ci saranno Visentin e Pellacani; spazio poi a Daffara e Amadio (o Manfrin) per le corsie laterali. Il Mantova di Emanuele Troise si dispone con un 4-3-3 nel quale Milillo e Checchi sono i centrali davanti a Tozzo, Davide Bianchi e Panizzi restano in vantaggio per giocare come terzini e a centrocampo Militari insidia il posto di Lucas Felippe e Gerbaudo, con Zibert che invece potrebbe essere confermato. Nel tridente avanzato ad avanzare la loro candidatura sono Vano e Di Molfetta: il primo può giocare prima punta al posto di Simone Ganz e il secondo a sinistra prendendo il posto di Cheddira, a questo punto l’unica conferma rispetto a lunedì scorso sarebbe Guccione sulla corsia destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Virtus Verona Mantova: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 2,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 3,15 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.



