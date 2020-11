Diretta/ Virtus Verona Matelica (Serie C) streaming video tv: piccoli giganti

DIRETTA VIRTUS VERONA MATELICA: SQUADRE SOLIDE

Virtus Verona Matelica, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Gavagnin-Nocini, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Scontro tra piccoli giganti, formazioni che rappresentano piccole realtà spesso in grado di mettere in difficoltà formazioni più blasonate. La Virtus Verona, terza squadra professionistica della città scaligera, si è ormai consolidata in Serie C e anche in questo avvio di campionato ha dimostrato buona solidità. L’obiettivo della squadra di Fresco resta sempre la salvezza ma dopo l’ultimo 1-1 contro la Triestina la squadra è apparsa in crescita. Il Matelica, grande novità della stagione, ha saputo rialzare la testa dopo la cinquina incassata a Mantova, pareggiando 2-2 in un combattuto match contro l’Arezzo che ha rimontato anche 2 gol ai marchigiani, che hanno comunque iniziato il loro cammino stagionale in maniera più che positiva, con 11 punti già messi in archivio nelle prime 7 partite.

DIRETTA VIRTUS VERONA MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Matelica sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA MATELICA

Le probabili formazioni di Virtus Verona Matelica, sfida che andrà in scena presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luigi Fresco con un 4-3-3: Giacomel, Daffara, Pellicani, Visentin, Amadio, Cazzola, Danieli, Delcarro, Danti, Arma, Marcandella. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Colavitto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cradinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo; Pizzutelli, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Virtus Verona e Matelica queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.40, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.00.



