Diretta Virtus Verona Modena/ Streaming video tv: conta solo per i veneti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA MODENA: CANARINI SENZA OBIETTIVI

Virtus Verona Modena è in diretta dal Gavagnin-Nocini, alle ore 15:00 di domenica 2 maggio: si gioca per la 38^ e ultima giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. I canarini sono assolutamente tranquilli: già certi del quarto posto, sono anche aritmeticamente la migliore delle tre quarte – dopo il 3-0 al Legnago Salus – e dunque salteranno il primo turno dei playoff, accedendo direttamente alla fase nazionale che, anche in termini di energie risparmiate, può rappresentare un vantaggio non da poco.

Proprio questo spalanca le porte della post season alla Virtus Verona, che arriva dalla vittoria di Fermo: il girone B porta ai playoff anche l’undicesima che è proprio la squadra veneta, che può anche prendersi il decimo posto ma deve stare attenta al Gubbio, che ha le sfide dirette a favore. Dunque motivazioni solo da una parte nella diretta di Virtus Verona Modena, ma vedremo come andranno le cose; intanto possiamo valutare le scelte da parte degli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS VERONA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Modena sarà trasmessa sulla televisione satellitare (per i soli abbonati dunque) al canale Sky Sport 256, accessibile con il pacchetto Calcio; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA MODENA

Senza fare calcoli, Luigi Fresco dovrebbe affrontare Virtus Verona Modena con la squadra migliore: Sibi tra i pali, Visentin e Pellacani davanti a lui mentre Daffara e Amadio corrono lungo le corsie laterali, supportando un centrocampo nel quale Danieli dovrebbe essere affiancato da Lonardi e Cazzola. Alle spalle dei due attaccanti avremo il capitano Danti, eroe di mille battaglie; De Marchi e Pittarello rischiano sull’assalto “interno” di Rachid Arma, ma sono comunque favoriti. Ci aspettiamo invece ampio turnover da parte di Michele Mignani: a riposo tutti i titolari, a cominciare dal portiere Gagno che lascerà spazio a Narciso, poi Ivan De Santis e Gobbi a fare i centrali difensivi con Varutti terzino sinistro, e Bearzotti che potrebbe arretrare per giocare a destra. In mezzo al campo Castiglia, Davì e Prezioso possibili titolari anche se Corradi potrebbe giocare; tridente con spazio per Sodinha, Monachello e Scappini se la rivoluzione totale sarà confermata.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Virtus Verona Modena: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,80 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte l’importo investito.



