DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA/ Video streaming tv: due incroci, sorridono gli ospiti

La diretta di Virtus Verona Novara ci consegna soltanto due partite: le due squadre non si erano mai affrontate prima di questa stagione, e il quadro delle due gare di questo girone A in Serie C non è troppo ricco di dati. Ovvero: in due gare si è segnato solo un gol, comunque indicativo perché al Gavagnin-Nocini, lo scorso gennaio, Marco Marchionni aveva fatto il suo esordio sulla panchina del Novara e si era preso la vittoria contro una Virtus Verona che all’epoca navigava ancora in zona playout. Aveva segnato Yohan Benalouane; lo 0-0 della quarta giornata si era giocato a inizio stagione e il Novara era allenato da Roberto Cevoli.

Diciamo allora che per il momento in cui si è giocato e la condizione della Virtus Verona in quel periodo le cose oggi potrebbero andare in maniera decisamente diversa, ma questo chiaramente sarà il campo a dircelo anche perché, va ricordato, giocare in stagione regolare (lungo l’arco di 38 partite) e in gara secca di un playoff che si risolve nei 90 minuti non è decisamente la stessa cosa. Certo, lo storico ci dice che il Novara ha vinto qui nell’unica partita disputata, poi staremo a vedere se la Virtus Verona saprà fare meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS VERONA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Novara, in attesa di notizie ufficiali circa il palinsesto della televisione satellitare (alcune gare di terza divisione vengono trasmesse sul pacchetto Calcio di Sky) sarà certamente disponibile attraverso il portale Eleven Sports: ricordiamo che questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato di Serie C (ma anche della Coppa Italia di categoria). Si tratterà dunque di una visione di Virtus Verona Novara in diretta streaming video, ma con due alternative: l’abbonamento per la stagione oppure l’acquisto del singolo evento on demand.

VIRTUS VERONA NOVARA: SI ATTENDONO SORPRESE!

Virtus Verona Novara, in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini, va in scena alle ore 15:00 di giovedì 11 maggio: si gioca per il primo turno dei playoff di Serie C 2022-2023, naturalmente nel girone A. Gara secca, con i veneti in vantaggio perché messi meglio in classifica e, dunque, con fattore campo ma anche la possibilità di qualificarsi in caso di pareggio. La Virtus Verona ha chiuso la sua stagione regolare con un roboante 4-1 alla Juventus U23: è forse la squadra più in forma del girone A, ha disputato un grande girone di ritorno e ora è davvero pronta a fare strada nei playoff.

Il Novara invece ha chiuso leggermente in calo: il ko subito a Trento è stato un altro risultato negativo che ha peggiorato la classifica del girone A, fino a poche settimane prima i piemontesi avrebbero potuto sperare nel vantaggio del campo almeno per il primo turno. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Virtus Verona Novara; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare le solite considerazioni sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni al Gavagnin-Nocini.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA NOVARA

Possibili scelte confermate da Luigi Fresco per la diretta Virtus Verona Novara: sarà quindi un 3-4-2-1 con Mazzolo, Cella e Cellai (o Munaretti) a proteggere il portiere Siaulys, mentre a centrocampo dovrebbe esserci il tandem centrale composto da Tronchin e Lonardi (Talarico come prima alternativa) con Daffara e Manfrin che percorreranno le corsie esterne. Due veterani come Danti e Juanito Gomez si occuperanno della zona di trequarti; agiranno alle spalle della prima punta, che uscirà dal ballottaggio tra Fabbro e Julian Kristoffersen.

Il Novara di Marco Marchionni si dispone con un 3-5-2: a cambiare potrebbe essere l’attacco, Pablo Gonzalez e Buric restano in vantaggio ma la concorrenza di Galuppini (soprattutto) e Francesco Margiotta va sicuramente citata. Marginean sarà il playmaker di centrocampo, supportato dalle mezzali Roberto Ranieri e Varone; qui potrebbe esserci spazio per Di Munno, mentre sulle corsie esterne saranno confermati Ciancio e Lazaar. In porta avremo Desjardins, che ha grande affidabilità; davanti a lui un terzetto formato da Illanes, Ariaudo e Benalouane.











