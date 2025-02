Diretta Virtus Verona Padova, in cerca di continuità

La diretta Virtus Verona Padova che andrà in scena al Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini sarà valida per la 25° giornata del girone A della Serie C e vedrà scontrarsi la squadra migliore della competizione con un’altra che ha avuto un campionato positivo ma molto altalenante, i padroni di casa infatti sono undicesimi in classifica con 30 punti ma sognano ancora di poter raggiungere i playoff, nell’ultima partita hanno vinto 0-3 contro il Renate in dieci uomini. Il Padova invece è primo in classifica con grande distacco dai secondi con 62 punti, sono una delle migliori difese ma anche uno dei migliori attacchi della competizione, nell’ultima partita hanno pareggiato 1-1 contro la Pro Vercelli.

Formazioni Virtus Verona Padova, le possibili scelte dei tecnici

Per l’importante partita delle 15.00 la squadra di casa sarà messa in campo dal tecnico Luigi Fresco con il suo 3-5-2 con Sibi tra i pali, Calabrese, Toffanin e Daffara terzetto di difesa, Manfrin e Lerco gli esterni con Rispoli, Mehic e Metlika a completare il centrocampo, attacco formato dalla coppia Pagliuca e De Marchi. Gli ospiti invece saranno gli stessi dell’ultima gara e scenderanno in campo con il 3-4-3 di mister Matteo Andreoletti, Fortin in porta, Faedo, Delli Carri e Perrotta i tre difensori centrali, Kirwan e Villa gli esterni e Fusi e Crisetig i centrocampisti centrali, Bortolussi la punta centrale supportata dagli esterni Liguori e Marcillo.

Diretta Virtus Verona Padova streaming video tv, come vedere la partita

Per seguire la diretta Virtus Verona Padova gli interessati dovranno aver precedentemente sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, ci si potrà poi sintonizzare ai canali di Sky Sport Calcio e Sky Sport, o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Quote Virtus Verona Padova, il probabile risultato finale

La diretta Virtus Verona Padova è una gara non semplice da analizzare, nonostante gli ospiti siano la capolista e la loro vittoria è probabile, questa non è scontata in quanto i padroni di casa arrivano da un ottimo momento di forma e soprattutto sono una squadra ostica e che gioca bene un calcio offensivo. Questa caratteristica della Virtus Verona potrebbe però favorire anche gli ospiti che sono bravissimi a sfruttare ogni piccola occasione che gli si presenta davanti. La gara potrebbe poi vedere almeno un gol da entrambe le parti ma con nessuna delle due squadre che farà una goleada. Per le quote Snai il segno 1 sembra quasi certo, essendo quotato a 1,50.

