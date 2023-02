Diretta/ Virtus Verona Padova streaming video tv: derby veneto! (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA: I VENETI VOGLIONO VINCERE ANCORA

La diretta di Virtus Verona Padova, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di due squadre in balia degli eventi tra il sogno playoff e l’incubo retrocessione. I padroni di casa sono virtualmente salvi per un punto dalla zona playout grazie al successo importantissimo con il Mantova. Il Padova staziona un po’ più su, tre punti in più che tengono i biancoscudati al momento al sicuro ma non di certo con l’aritmetica che vale la salvezza: in una classifica così corta come quella del Girone A di Serie C basta niente per trovarsi risucchiati dalla zona rossa.

In casa la Virtus Verona è in caduta libera con un solo successo in dodici partite con sette sconfitte a gravare la situazione. Un po’ più di gioie si è tolto il Padova che con quattro successi e tre pareggi ha ottenuto 15 punti in trasferta. Ci vorrà per entrambe una grande prestazione per sovvertire i relativi momenti negativi.

VIRTUS VERONA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Virtus Verona Padova sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che fornisce attraverso abbonamento stagionale o mensile tutti i match dei tre gironi di Serie C.

La diretta Virtus Verona Padova è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Padova vedono i veronesi col 3-5-2. Sibi in porta, Ruggero-Cella-Faedo in difesa mentre a centrocampo Fabbro e Nalini saranno gli esterni, Lonardi la mezzala destra, Daffara al centro e Talarico sull’interno mancino. In attacco il dieci Danti e Kristoffersen.

Risposta biancoscudata con il 4-3-1-2 formato da Donnarumma in porta, Belli con Delli Carri e Valentini oltre a Zanchi in difesa. Centrocampo composto da Radrezza, Dezi e Vasic, Russini trequartista e tandem d’attacco Ceravolo-Bortolussi.











