Diretta/ Virtus Verona Padova streaming video tv: gran derby veneto (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA: OSPITI LANCIATISSIMI!

Virtus Verona Padova, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gran derby veneto tra due squadre in salute e che sembrano lanciate alla rincorsa di obiettivi importanti. La Virtus Verona prosegue nella sua scalata in classifica e con il blitz in casa della Pro Sesto è ora sesta in classifica, in piena zona play off e con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Diretta/ Padova Catanzaro (risultato finale 1-1): ripresa nervosa, tutto in bilico!

Il Padova dalla sua è reduce dal pareggio 0-0 nel big match contro il Sudtirol: sfida combattuta ma che ha visto la capolista altoatesina resistere ed evitare che i biancoscudati secondi accorciassero le distanze verso la vetta, sempre distante 6 lunghezze. Il 3 marzo scorso il Padova ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente di campionato in casa della Virtus Verona, con i biancoscudati che hanno vinto tutte e 4 le sfide disputate tra i professionisti, sia in casa sia in trasferta, contro gli scaligeri.

DIRETTA/ Pro Sesto Virtus Verona (risultato finale 0-2): scaligeri sempre più su!

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Padova non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Padova Sudtirol (risultato finale 0-0): pari "bianco" all'Euganeo!

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Padova, match che andrà in scena al Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Zugaro, Daffara, Cella, Pellacani, Amadio, Nalini, Hallfredsson, Metlika; Danti, Pittarello. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA