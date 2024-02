Diretta/ Virtus Verona Padova (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (4 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Le statistiche prima della diretta di Virtus Verona Padova offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche di gioco e la distribuzione dei gol durante l’arco delle partite, vediamo insieme! Per quanto riguarda la Virtus Verona, il fatto che il 25% dei suoi gol venga realizzato nei minuti 61-75 potrebbe indicare una particolare volontà d’animo nella fase centrale del secondo tempo. Bisogna però notare come la percentuale del 4% nei primi 15 minuti è notevolmente bassa, rappresentando il dato più basso dell’intero campionato.

Per il Padova, il 26% dei gol realizzati nei minuti 76-90 suggerisce una certa tendenza al bisogno di essere spronati nell’arco della partita, occhio quindi a non cantare gatto se non è nel sacco! Guardando alle prestazioni alla fine dell’intervallo, la Virtus Verona è in vantaggio nel 17% dei match, mentre Padova nel 41%. Speriamo che queste statistiche vi abbiano arricchito, è il momento di vedere insieme le formazioni ufficiali di questo match, la diretta di Virtus Verona Padova sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Verona Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Verona Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VIRTUS VERONA PADOVA: I TESTA A TESTA

In questi primi dieci incontri che precedono la diretta di Virtus Verona Padova, emergono dati che sottolineano una certa supremazia degli odierni ospiti. Durante gli scontri precedenti, Padova ha ottenuto 5 vittorie, dimostrando una notevole efficacia nel portare a casa i tre punti. D’altra parte, Virtus Verona ha vinto in 2 occasioni e ha pareggiato in 3 partite, evidenziando una certa resilienza ma anche una sfida contro una squadra avversaria in gran forma.

La differenza reti storica è di 13-7 in favore del Padova riflette una maggiore capacità della squadra di mettere a segno gol rispetto alla Virtus Verona durante questi incontri. Detto questo possiamo solo augurarvi una buona partita sulla nostra piattaforma e speriamo che entrambe le squadre diano prova di un grande lustro sul rettangolo da gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA PADOVA, OSPITI IN LGERRA FLESSIONE

La diretta Virtus Verona Padova, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20:45, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone A. I rossoblu ha pareggiato le ultime due gare giocate contro il Legnago per 1-1 e il Vicenza per 0-0. In precedenza, erano riusciti a vincere 1-0 sul campo dell’Alessandria grazie al gol di Casarotto su rigore.

Il Padova è reduce dal brillante successo per 3-0 sul campo del Novara, arrivato dopo l’1-0 incassato dalla Lucchese. In questo 2024, i biancorossi avevano iniziato nel peggiore dei modi perdendo 5-0 in casa col Mantova, salvo poi rialzare la china con il pareggio contro il Legnago e l’1-0 all’Alessandria con la rete decisiva di Liguori

VIRTUS VERONA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Padova vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Sibi, difesa a tre con Cabianca, Ruggero e Mehic. Mazzolo e Vesentini agiranno da esterni con Zarpellon, Metilika e Amadio a centrocampo. In attacco coppia titolare Danti e Gomez.

Il Padova risponde con lo stesso identico modulo. Tra i pali Donnarumma, terzetto arretrato composto da Belli, Faedo e Delli Carri. Capelli e Villa giocheranno larghi con Radrezza e Varas mezzali mentre Fusi sarà il regista della squadra. In attacco confermati Liguori e Bortolussi.

VIRTUS VERONA PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Padova danno favorita la squadra ospite a 1.72. Secondo bwin, l’1 fisso è offerto a 4.33 mentre la X a 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.50 con l’Under a 1.45. Infine, il Gol viene valutato 2.25 mentre il No Gol a 1.55.











