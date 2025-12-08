Analisi della diretta Virtus Verona Pergolettese, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Virtus Verona Pergolettese, veneti a secco di vittorie

Nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C al Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini scenderà in campo la diretta Virtus Verona Pergolettese, partita importantissima per la classifica visto che si sfidano due formazioni che stanno lottando per riuscire a raggiungere la salvezza, i rossoblù infatti quest’anno stanno vivendo enormi difficoltà e dopo un anno chiuso ai playoff, ora sono rimasti incastrati nella zona playout, dopo il pareggio 1-1 in casa dell’Ospitaletto infatti sono scesi al diciottesimo posto in classifica con soli 13 punti conquistati che non farebbero bastare una vittoria per essere salvi.

Per quanto riguarda i gialloblù la situazione è molto simile, infatti fino ad oggi sono riusciti a conquistare solamente 14 punti che li tengono al diciassettesimo posto, che alla fine della stagione potrebbe voler dire cercare di raggiungere la salvezza tramite i playout, un miglioramento però sembra esserci stato visto che nell’ultimo impegno è arrivato un pareggio 0-0 contro l’Albinoleffe.

Diretta Virtus Verona Pergolettese, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Virtus Verona Pergolettese avrà inizio alle 14.30 e come partite di Serie C potrà essere seguita in contemporanea solamente dagli interessati che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport e che potranno quindi sintonizzarsi sul canale Sky Sport o in alternativa collegarsi in streaming su una delle piattaforme gratuite SkyGo o NowTv.

Virtus Verona Pergolettese, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Virtus Verona Pergolettese i due allenatori dovrebbero affidarsi per la maggior parte alle formazioni utilizzate nelle ultime partite giocate ma con qualche cambiamento, Luigi Fresco infatti nel suo 3-5-2 manderà in campo Sibi tra i pali, Bassi, Toffanin e Munaretti come trio di difesa, Cuel e Saiani sulle fasce con Fiorin, Fanini e Zarpellon in mezzo al campo e davanti la coppia De Marchi e Pagliuca. Mario Tacchinardi invece risponderà con un 4-3-2-1 con Cordaro in porta, Padalino, Lambrughi, Bane e Aidoo in difesa, Careccia, Arini e Dore a centrocampo, Ferrandino e Pessolani sulla trequarti e in attacco il solo Corti.

Virtus Verona Pergolettese, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse, ecco i valori che bet365 e numerosi altri siti di scommesse hanno scelto di assegnare ai possibili esiti finali della diretta Virtus Verona Pergolettese, entrambe le squadre sono in una brutta situazione e per questo non c’è una netta favorita anche se la vittoria rossoblù è data a 2.50 perché considerata più facile. Poco maggiore è invece la quota assegnata alla vittoria dei gialloblù che sarà pari a 2.75 principalmente per la sfida in trasferta, infine a chiudere c’è il pareggio che è stato fissato a 3.00 poiché difficilmente realizzabile.