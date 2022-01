Diretta Virtus Verona Pergolettese/ Streaming video tv: scatto veneto? (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE: VENETI PER IL SALTO!

Virtus Verona Pergolettese è in diretta dal Gavagnin-Nocini, e si gioca alle ore 14:30 di sabato 29 gennaio: siamo nella 24^ giornata di Serie C 2021-2022, e questa sfida del girone A ci presenta due squadre con obiettivi diversi. La Virtus Verona, che deve ancora recuperare una partita, è reduce dal pareggio timbrato al 94’ contro il Legnago Salus e ora può sognare in grande, perché con una vittoria potrebbe addirittura portarsi al sesto posto in classifica e blindare ancor più una partecipazione ai playoff che nei piani della società è assolutamente contemplata.

La Pergolettese deve pensare a salvarsi: poco da dire sulla sconfitta interna contro il Sudtirol, ma adesso ovviamente i cremaschi non possono sbagliare una partita nella quale dovranno dimostrare di poter alzare il ritmo, contando anche sul fatto di non aver mai fatto davvero male in trasferta. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Verona Pergolettese; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione una diretta tv per Virtus Verona Pergolettese, che non è una di quelle scelte per questa giornata di Serie C. Tuttavia, come ormai sappiamo, le gare di terza divisione sono trasmesse su Eleven Sports che è il broadcaster ufficiale per campionato e Coppa Italia, e dunque manderà in onda anche questa partita. La visione sarà in diretta streaming video: dovrete essere abbonati al servizio (a pagamento) oppure acquistare il singolo evento, ma in ogni caso dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PERGOLETTESE

Per Virtus Verona Pergolettese Luigi Fresco non rinuncia al rombo di centrocampo: Metlika vertice basso – favorito su Danieli – con Hallfredsson alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Danti e Arma (ma attenzione a Mattia Marchi), poi i due di centrocampo che giocheranno come mezzali usciranno dal ballottaggio a tre tra Lonardi, Amadio e Zarpellon. In difesa tutto fatto: Celia e Pellacani (eroe a Legnago) a protezione di Giacomel, Daffara e Zugaro i due terzini.

Stefano Lucchini invece gioca con il 4-3-3: Galeotti il portiere, Lucenti e Lambrughi davanti a lui, Nava e Villa sulle corsie laterali a supportare un centrocampo nel quale Arini avrà il comando delle operazioni, con Girelli e Varas Marcillo favoriti sulla concorrenza formata da Bresciani e Nicolas Mercado. In attacco si candidano Vitalucci per la destra (rischia Bariti) e Matias Fonseca come prima punta per Scardina, che è comunque in ampio vantaggio; a sinistra dovrebbe giocare regolarmente Morello.

