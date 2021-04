Diretta/ Virtus Verona Perugia (Serie C) streaming video TV: giochi già fatti?

DIRETTA VIRTUS VERONA PERUGIA: OSPITI ANCORA IN CORSA PER LA SERIE B

Virtus Verona Perugia, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida che potrebbe rimettere in discussione la corsa ad obiettivi che sembrano ormai già definiti per le due compagini. Il Perugia, disputati tutti i recuperi in programma, è rimasto terzo a 6 punti di distanza dal Padova primo della classe e difficilmente riuscirà a colmare tale divario, dovendo anche fare i conti col Sudtirol secondo. La Virtus Verona ha battuto il Fano e pareggiato in casa del Carpi nei suoi due ultimi impegni e si giocherà fino in fondo il decimo posto e la qualificazione ai play off.

DIRETTA CASERTANA PALERMO/ Video streaming tv: all'andata vinsero i rosanero

Campionato comunque più che soddisfacente per gli uomini allenati da Luigi Fresco, chiamati ora a chiudere nel migliore dei modi un campionato che ha ormai consolidato la Virtus tra le realtà del girone C, con Verona che vanta 3 formazioni tra i professionisti senza dimenticare il Legnago, altra realtà scaligera.

DIRETTA VIRTUS VERONA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Perugia sarà garantita a tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, in quanto si tratta del posticipo di Serie C del lunedì sera. Questo significa che la diretta streaming video raddoppia: al consueto appuntamento su Eleven Sports che trasmette tutte le partite di Serie C su abbonamento, sarà infatti disponibile per tutti il servizio offerto da Rai Play tramite sito e app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Risultati Serie C, classifiche/ Così dopo i recuperi, diretta gol live score

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PERUGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Virtus Verona e Perugia presso lo stadio Gavagnin-Nocini. I padroni di casa allenati da Luigi Fresco scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Giacomel, Mazzolo, Visentin, Daffara, Bentivoglio, Delcarro, Arma, Danti, Lonardi, Pellacani, De Marchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella, Favalli; Kouan, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Minesso; Murano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Virtus Verona e Perugia, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.15 volte la posta scommessa.

DIRETTA/ Modena Arezzo streaming video tv: così nei precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA