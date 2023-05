DIRETTA/ Virtus Verona Pescara video streaming tv: Fresco vs Zeman, incrocio curioso

DIRETTA VIRTUS VERONA PESCARA: I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Verona Pescara ci presenta un inedito assoluto: mai le due squadre si erano incrociate, lo fanno oggi nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C ed è interessante soprattutto la sfida delle panchine. Zdenek Zeman ha ormai 76 anni, ed è tornato a Pescara lo scorso febbraio: qui nel 2012 aveva timbrato una promozione straordinaria in Serie A, a disposizione aveva una squadra che poteva contare su calciatori come Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Marco Sansovini. Oggi prova a prendersi la categoria cadetta con una squadra che nel corso di questo campionato ha sofferto parecchio.

DIRETTA/ Basilea Fiorentina video streaming tv: il sogno finale dopo 33 anni

Come avversario avrà Luigi Fresco che rappresenta un unicum nel panorama italiano ed europeo. Basti pensare che è l’allenatore della Virtus Verona dal 1982: incredibile ma vero, fanno oltre 41 anni di panchina ininterrotta con la stessa squadra, e va ricordato che Fresco della società veneta è anche il presidente. Dopo averle fatto scalare le categorie, ora accarezza il grande sogno di portare la Virtus Verona in Serie B: potrebbe esserci un incredibile derby contro il Verona, ma intanto vedremo come andrà questo playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0): Burnete avvicina il primato

VIRTUS VERONA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Pescara sarà trasmessa per tutti gli abbonati della pay tv satellitare sui canali di Sky Sport. La visione di Virtus Verona Pescara sarà anche in diretta streaming video su Eleven Sports e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VIRTUS VERONA PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Virtus Verona Pescara, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Zeman chiamato ad affrontare la sorpresa dei play off: ancora una volta la Virtus Verona si conferma l’ammazzagrandi della Serie C con il colpo in casa del Padova che ha portato gli scaligeri alla fase nazionale nella corsa verso la Serie B.

L'AVVERSARIO DELL'INTER NELLA FINALE CHAMPIONS È.../ Il 10 giugno 2023 sfida al Manchester City: orario

Il Pescara ha chiuso la regular season con una rotonda vittoria in casa del Picerno, confermando uno stato di forma crescente, con 3 vittorie ottenute negli ultimi 4 impegni disputati in capionato, che il tecnico boemo vuole sfruttare per provare a giocarsi il salto di categoria, essendo arrivato Zeman in corsa sulla panchina abruzzese in questa stagione dopo l’esonero di Alberto Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pescara, match che andrà in scena all0 stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Cella, Ruggero, Faedo; Daffara, Manfrin, Lonardi, Tronchin; Danti; Casarotto, Gomez. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj.

VIRTUS VERONA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA