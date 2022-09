DIRETTA/ Virtus Verona Pordenone video streaming tv: sfida giovane, solo due incroci

DIRETTA VIRTUS VERONA PORDENONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Verona Pordenone sarà una delle 10 partite trasmesse dalla Lega Pro, valevole per il raggruppamento A della propria divisione. Lo scontro tra Virtus Verona e Pordenone non è inedito seppur le partite non siano state molte. Lo scontro è giovane, con soli due incontri all’attivo. Il primo è datato 26 settembre 2018, deciso dal gol di Candellone del Pordenone. La stagione si concluse con la promozione del club neroverde che vinse anche nella gara di ritorno seppur soffrendo. Il match fu aperto dal gol, nei primi minuti di match, di Magnaghi, al quale rispose Danti a metà secondo tempo.

Il gol vittoria arrivò al minuto 84 con Berrettoni che mise il sigillo all’incontro con l’espulsione nel finale di Fasolo al 90esimo. Le statistiche ed i testa a testa suggeriscono che il Virtus Verona non ha mai vinto, e nemmeno pareggiato, nel corso della sua storia contro il Pordenone. Al momento la statistica è chiara, il Pordenone ha il 100% di vittorie contro il Virtus Verona che vorrà di certo cambiare il trend partendo proprio da questo incontro. (Aggiunto da Marco Genduso).

VIRTUS VERONA PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Virtus Verona Pordenone, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Virtus Verona Pordenone esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

VIRTUS VERONA PORDENONE: OSPITI FAVORITI!

Virtus Verona Pordenone, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Da una parte i padroni di casa, che hanno come obiettivo primario la salvezza, dall’altra parte i Ramarri, che vogliono subito tornare in Serie B dopo l’amara retrocessione dell’anno scorso.

La Virtus Verona ha raccolto 2 punti nelle prime due giornate: all’esordio pareggio interno per 2-2 contro il Lecco, nell’ultimo turno l’1-1 interno contro il Piacenza. Il Pordenone, invece, è a quota 4 punti: dopo la vittoria esterna all’esordio per 0-2 contro la Triestina, i neroverdi nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Under 23.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PORDENONE

Ballottaggi e nodi da sciogliere, le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pordenone sono ancora tutte da definire. Iniziamo dalla formazione di casa, schierata con il 3-5-2: Sibi, Daffara, Faedo, Ruggero, Talarico, Tronchin, Lonardi, Hallfredsson, Amadio, Danti, Sinani. Qualche dubbio anche per il tecnico neroverde, intenzionato a puntare ancora sul 4-3-1-2: Festa, Andreoni, Ajeti, Bassoli, Benedetti, Zammarini, Burrai, Torrasi, Deli, Magnaghi, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Pordenone sorridono agli ospiti. Secondo i principali bookmakers, i Ramarri hanno il favore del pronostico. Prendiamo spunto dalle quote di Goldbet: la vittoria della Virtus Verona è a 3,30, il pareggio è dato a 2,95, mentre la vittoria del Pordenone è quotata 2,20. Per quanto riguarda il numero di reti, l’Under 2,5 è a 1,61, mentre l’Over 2,5 è a 2,15. Equilibratissime le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,85.

