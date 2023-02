Diretta Virtus Verona Pro Patria/ Streaming video: servono punti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA: OSPITI PER IL RISCATTO

La diretta Virtus Verona Pro Patria , in programma domenica 26 febbraio alle ore 17:30, racconta di una gara di valore per entrambe le compagni. I padroni di casa, reduci dal bel successo esterno ottenuto in casa della Pro Vercelli, vogliono mettere in cascina altri punti per spedire a distanza di sicurezza le sabbie mobili della graduatoria. Per la Pro Patria, invece, nonostante il sesto posto il momento non è dei migliori con un solo punto ottenuto nelle ultime due uscite. Occorre, quindi, invertire al più presto la tendenza per rincorrere ancora gli spareggi promozione.

VIRTUS VERONA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Virtus Verona Pro Patria, valida per la ventinovesima giornata del girone A di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports, in streaming live e on demand. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

VIRTUS VERONA PRO PATRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pro Patria vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Per mister Gigi Fresco, il tecnico più longevo su una panchina con quarantadue anni sulla panchina veneta, problemi in avanti con le non perfette condizioni di bomber Gomez. Per il resto conferma per Giacomel tra i pali e per la linea difensiva composta da Ruggero, Cella e Faedo. In casa Pro Patria il tecnico Vargas qualche dubbio legato alle condizioni di Gavioli ma il centrocampista dovrebbe recuperare. Davanti conservatissimo Piu con uno tra Stanzani e Pitou a supporto.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Virtus Verona Pro Patria vedono una sfida molto equilibrata a dispetto della classifica. Secondo Snai, infatti, il successo dei padroni di casa vale 2.55 contro i 3.00 attribuiti ai bianco-azzurri ospiti e la quota 2.80 riferita al segno X. Si prospetta, inoltre, una partita avara di gol visto l’Over 2.5 a 2.70. L’Under 2.5, invece, si gioca solo a 1.40.

