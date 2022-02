Diretta Virtus Verona Pro Patria/ Streaming video tv: è caccia alla rivalsa (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Virtus Verona Pro Patria, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C – Girone A, è in programma domenica 13 febbraio alle ore 14.30. Le due squadre si affronteranno per conquistare una vittoria che manca da tempo e portare a casa punti preziosi per allontanarsi dalla zona play-out. I padroni di casa, infatti, si trovano al tredicesimo posto della classifica a quota 27, mentre gli ospiti hanno 24 punti e occupano la diciassettesima posizione.

Entrambe le compagini sono reduci da un momento da dimenticare. La Virtus Verona nelle ultime sei giornate ha ottenuto soltanto ko e pareggi: l’ultimo risultato è l’1-1 contro la capolista Sudtirol, che potrebbe avere dato una nuova fiducia ai veneti. La Pro Patria, invece, non vince da cinque turni, di cui quattro pari e una sconfitta: l’ultimo risultato è l’1-1 contro il Lecco, squadra che milita in zona play-off.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Virtus Verona Pro Patria non verrà trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C – Girone A nel suo palinsesto (sono state scelte Sudtirol Pro Vercelli e Trento Renate). I tifosi, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di accordo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO PATRIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Virtus Verona Pro Patria, i due allenatori non dovranno fare i conti con grandi assenze in occasione del ventiseiesimo turno di Serie C. I padroni di casa sono tutti a disposizione di mister Fresco, che metterà in campo gli uomini migliori in un 3-5-2 sostanzialmente confermato rispetto alla gara contro il Sudtirol: Giacomel; Cella, Munaretti, Pellacani; Amadio, Halfredsson, Danieli, Lonardi, Daffara; Arma, Marchi.

Gli ospiti, invece, dovranno rinunciare a Nicco, squalificato per un turno per somma di ammonizioni, oltre ai soliti infortunati. Il tecnico Prina non avrà dunque modo di sfoderare grandi novità rispetto alla gara contro il Lecco. Questo il probabile 3-5-2: Caprile, Sportelli, Boffelli, Molinari; Ghioldi, Brignoli, Ferri, Galli, Pierozzi; Parker, Castelli.

QUOTE VIRTUS VERONA PRO PATRIA

Diamo infine un’occhiata alle quote di Virtus Verona Pro Patria proposte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa, secondo i pronostici, sono leggermente favoriti. La loro vittoria, con il segno 1, è quotata infatti a 2,10. Il pareggio, con il segno X, è invece quotato a 3,00. La vittoria degli ospiti, infine, è quotata a 3,60.



