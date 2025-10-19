Diretta Virtus Verona Pro Patria, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Gavagnin-Nocini per la decimo turno di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA, GLI OSPITI SONO DICIANNOVESIMI

Comincia alle ore 17:30 di domenica 19 ottobre 2025 la diretta Virtus Verona Pro Patria. Presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini i Tigrotti inseguono anche in questa decima giornata della Serie C 2025/2026 il loro primo successo stagionale visto che hanno sin qui rimediato quattro pareggi e ben cinque sconfitte nel girone A.

Battuti con un altro 2 a 0 netto fra le mura amiche dall’Union Brescia a causa dei gol messi a segno nel corso del secondo tempo da De Maria e Di Molfetta, i biancoblu rimangono penultimi in classifica al diciannovesimo posto con i loro quattro punti davanti soltanto alla Triestina che resta sul fondo sempre a -8 per colpa della penalizzazione.

A sei lunghezze di distacco in decima posizione, precisamente a quota dieci come le Dolomiti Bellunesi e la Giana Erminio, troviamo invece i padroni di casa. I rossoblu arrivano a loro volta da una battuta d’arresto dato che sono finiti KO nello scorso turno perdendo in trasferta per 2 a 1 il derby regonale contro il Vicenza capolista.

In quella circostanza la rete di Fabbro era stata utile per pareggiare momentaneamente il gol firmato da Morra in apertura. Tuttavia, nella ripresa ci ha poi pensato Benassai a riportare definitivamente avanti i biancorossi con le due compagini che hanno finito l’incontro in dieci uomini viste le espulsioni per rosso diretto all’87’ di Morra e Zarpellon, squalificato per la gara di oggi.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky che verrà trasmessa la diretta Virtus Verona Pro Patria se parliamo della messa in onda televisiva. Oltre a potersi sintonizzare sul canale Sky Sport 254 sarà possibile guardare la gara anche sull’applicazione Sky Go in modalità streaming. Stesso discorso vale anche per chi è invece iscritto a Now Tv.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pro Patria: il 3-5-2 con Alfonso fra i pali, Daffara, Toffanin e Munaretti dietro, Patanè, Zarpellon, Fanini, Gatti e Bassi a centrocampo, Mancini e Fabbro in attacco dovrebbe essere lo schema adottato da mister Fresco per i padroni di casa. Modulo speculare pure per gli ospiti del tecnico Greco che partiranno quindi usando il 3-5-2 con Rovida in porta, Reggiori, Masi e Motolese nelle retrovie, Mora, Ferri, Di Munno, Citterio e Dimarco nel mezzo, Mastroianni e Udoh a formare la coppia offensiva.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers non sembrano lasciare scampo agli ospiti per quanto concerne l’esito finale della diretta Virtus Verona Pro Patria. Secondo ad esempio Sisal i padroni di casa paiono essere senz’altro i favoriti per la vittoria con il segno 1 pagato ad appena 1.85 mentre risulta abbastanza eloquente il 4.10 con cui viene invece quotato il 2. Infine, il pareggio potrebbe essere una possibilità da non scartare a priori con l’x indicato a 3.25.