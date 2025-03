DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo insieme qualche dato relativo alla diretta di Virtus Verona Pro Patria. La Virtus segna quasi il doppio dei gol rispetto alla Pro Patria e ha una percentuale di vittorie molto più alta. D’altra parte, la squadra lombarda subisce meno reti, segno di una difesa più solida nonostante le difficoltà offensive. Dal punto di vista del ritmo di gioco, entrambe le squadre tendono a partite con almeno due gol, ma la Virtus è più incline a incontri con Over 2.5. Inoltre, la Pro Patria fatica molto a trovare il vantaggio nel primo tempo, mentre la Virtus si dimostra più incisiva fin dalle prime battute.

Sul piano disciplinare, il match potrebbe essere piuttosto spezzettato, con entrambe le squadre che accumulano molti cartellini. Anche la statistica dei corner mostra un equilibrio, con un numero medio leggermente superiore per la Virtus. Complessivamente, la Virtus Verona parte favorita grazie a un attacco più efficace, mentre la Pro Patria dovrà puntare sulla solidità difensiva per strappare un risultato positivo. Passiamo adesso al commento live della diretta di Virtus Verona Pro Patria. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA VIRTUS VERONA PRO PATRIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Virtus Verona Pro Patria, potrete farlo solamente abbonandovi a Sky, pacchetto Calcio. Per la diretta streaming invece la palla passa a Sky Go, applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

VIRTUS VERONA PRO PATRIA, GARA EQUILIBRATA

Nell’ultimo turno nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere i tre punti. Per questo la diretta Virtus Verona Pro Patria è un match molto importante per queste ultime gare del campionato. Si giocherà domenica 30 giugno 2025 alle ore 17:30.

La Virtus Verona è in crisi di risultati da tre settimane avendo subito una sconfitta per 2-1 in casa contro il Trento e due pareggi consecutivi con Pro Vercelli in Piemonte e Lecco in casa, terminate rispettivamente 0-0 e 1-1.

La Pro Patria invece arriva dalla sconfitta con la Triestina per 1-0 che ha impedito di ottenere il quarto risultato utile di fila dopo gli 0-0 con Caldiero Terme e Trento più la vittoria importantissima arrivata una settimana fa contro l’Arzignano.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO PATRIA

La Virtus Verona si schiererà secondo il 4-3-3 con Alfonso tra i pali, protetto dal quartetto Calabrese, Ronco, Toffanin e Daffara. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Mehic D., Gatti e Metlika mentre davnati Zarpellon, Fabbro e De Marchi.

La Pro Patria invece predilige il 4-4-2 con Rovida in porta, difeso dal quartetto Coccolo, Cavalli, Bashi e Renault. A centrocampo, da destra verso sinistra, ecco Mehic A., Ferri, Barlocco e Citterio. I due centravanti Toci e Rocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS VERONA PRO PATRIA

A partire leggermente favorita è la Virtus Verona la cui vittoria è data a 2.30 mentre il 2 fisso è a 3.05. Pareggio invece a 3.10 con Over e Under 2.5 a 2.25 e 1.52.